FX Transparency benoemt Joseph Conlan tot hoofd Business Development

FRAMINGHAM, Massachusetts, 29 januari 2020 /PRNewswire/ -- FX Transparency [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2704732-1&h=3058735728&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2704732-1%26h%3D173584921%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fxtransparency.com%252F%26a%3DFX%2BTransparency&a=FX+Transparency] (FXT), de grootste onafhankelijke leverancier van FX-transactiekostenanalyse (FX TCA), heeft aangekondigd dat Joseph Conlan is aangeworven om de aanname van zijn suite analytische tools van de volgende generatie uit te breiden.



FXT-klanten kunnen nu profiteren van Business Intelligence (BI) dashboards voor gegevensvisualisatie, kostenramingen vóór de transactie en real-time posttransactiemogelijkheden, die allemaal worden aangeboden als onderdeel van de vlaggenschipsoftware van het bedrijf: FXTanalytics.



"Joe heeft de vereiste expertise op het gebied van FX en marketing om de snelle groei te beheren die we ervaren als gevolg van nalevingsmandaten zoals MiFID II, PRIIP's en de FX Global Code of Conduct," aldus John Galanek, algemeen directeur van FXT. "Ons gesofisticeerde en trouwe klantenbestand blijft vragen om nieuwe manieren om het FX-toezicht te verbeteren en de transactiekosten te verlagen. Alles wat we opbouwen is klantgericht en we hebben het geluk dat we een aantal van de slimste investeerders ter wereld onder onze klanten tellen."



Conlan sluit zich aan bij FX Transparency met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van deviezen, meest recent als mondiaal hoofd verkoop van digitale valuta-startup San Juan Mercantile Bank. Daarvoor leidde hij 11 jaar lang het FX-verkoopteam bij INTL FCStone. Eerder in zijn carrière hielp Conlan de FX-futures van CME te migreren van de Exchange Floor naar e-transactieplatform Globex en bekleedde hij senior FX-verkoopfuncties voor EBS, Congotec, Integral en Currenex.



"FXTanalytics levert gesofisticeerde tools voor datamining als aanvulling, niet als vervanging voor, ons deskundig advies waarbij uitvoerbare richtlijnen worden voorgeschreven om onze klanten te helpen de transactiekosten te verlagen," aldus Conlan. "Persoonlijke aandacht voor elke klant is altijd al geweest wat dit bedrijf onderscheidt in de FX TCA-ruimte, en ik zal blijven voortbouwen op dat hoge niveau van dienstverlening dat onze klanten van ons verwachten."



Over FX Transparency, LLC



FX Transparency is wereldwijd de grootste onafhankelijke aanbieder van kostenanalyse voor deviezentransacties (FX TCA) en deviezenadvies. De missie van het bedrijf is om de kosten van deviezentransacties uitsluitend voor institutionele marktdeelnemers aan de koopzijde te kwantificeren en te verlagen. FX Transparency is opgericht in 2009 en heeft kantoren in Framingham, MA, en Melbourne, Australië. Voor meer informatie over de TCA-diensten van FX Transparency of om te zien hoe de uitvoeringskosten van uw bedrijf eruit zien in vergelijking met anderen die gebruikmaken van het FXT Peer Universe(TM)-programma, kunt u terecht op onze website op www.fxtransparency.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2704732-1&h=3798485408&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2704732-1%26h%3D3519173712%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fxtransparency.com%252F%26a%3Dwww.fxtransparency.com&a=www.fxtransparency.com].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083159/FX_Transparency_Conlan.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2704732-1&h=2551023868&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2704732-1%26h%3D4057309032%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1083159%252FFX_Transparency_Conlan.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1083159%252FFX_Transparency_Conlan.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1083159%2FFX_Transparency_Conlan.jpg]



CONTACT: FX Transparency, LLC, John Galanek, Tel: 508.283.5850, info@fxtransparency.com



Web site: http://www.fxtransparency.com/