Machteld Stam nieuwe directeur Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) benoemt Machteld Stam-Timmer tot haar nieuwe directeur. Per 1 oktober 2020 is zij de opvolgster van Henk Stenvers, die met ingang van dezelfde datum met pensioen gaat.



Machteld Stam studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht, waarna zij onder meer als predikant en gemeenteadviseur actief was voor de Protestantse Kerk in Nederland. In 2007 kwam zij in dienst van de ADS als consulent gemeenteopbouw. Vanuit die functie biedt ze ondersteuning aan gemeenten die, in een tijd van krimp, op zoek zijn naar mogelijkheden om als gemeente in geloof en vertrouwen door te gaan. Daarnaast is ze betrokken bij het adviseren en begeleiden van gemeenten op het gebied van beroepingswerk, veranderingsprocessen, beleid, samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.



Het bestuur van de ADS kijkt met vertrouwen uit naar de verdere samenwerking met Machteld Stam, zo laat voorzitter Miekje Hoffscholte-Spoelder weten. ‘Tijdens het studieverlof van Henk Stenvers in 2016 heeft zij hem vervangen, zowel op het bureau als naar buiten toe. Machteld Stam maakt al geruime tijd deel uit van het Managementteam van de ADS en is sinds een aantal jaren adviseur van het bestuur. Vanuit die functie heeft ze onder meer bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe organisatiestructuur van de doopsgezinde geloofsgemeenschap. In de doopsgezinde geloofsgemeenschap voelt zij zich thuis, zowel waar het de cultuur en omgang met elkaar betreft als op het theologische vlak. Dit alles heeft het bestuur doen besluiten om Machteld Stam tot nieuwe directeur te benoemen.’