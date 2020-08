Winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp vernieuwd

In Julianadorp is het uit de jaren 90 daterende winkelcentrum Dorperweerth door eigenaar Hoorne Vastgoed gerenoveerd. De uitstraling van het winkelcentrum Dorperweerth is dankzij de restyling sterk verbeterd, waarmee het klaar is voor de toekomst.



In samenwerking met de winkeliers zijn de gevels, dakconstructies en luifels geschilderd. Verder is een openbaar toilet toegevoegd, ledverlichting aangebracht en is het dak vernieuwd. Met het oog op de verduurzaming van het ruim 4.200 m² grote winkelcentrum zijn op het dak van het filiaal van Vomar Voordeelmarkt (bijna 2.000 m²) zonnepanelen geplaatst. De opbrengst daarvan is genoeg om circa 40 eengezinswoningen gedurende één jaar van energie te voorzien.



Winkelcentrum Dorperweerth vervult in het 14.000 inwoners tellende Julianadorp een belangrijke functie voor zowel inwoners als toeristen. Een belangrijk pluspunt is de beschikbaarheid van circa 400 gratis parkeerplaatsen in het openbaar gebied, welke naar verwachting begin 2021 ook een upgrade zal krijgen.



Tijdens de renovatie ging in de winkels – waaronder een Vomar Voordeelmarkt en aanvullende verswinkels als slager & groenten- en fruitspeciaalzaak – de verkoop gewoon door. Dat lukte mede dankzij een goede afstemming tussen Hoorne Vastgoed en de huurders.