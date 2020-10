Online bekendmaking NVM Woningmarktcijfers 3e kwartaal 2020

Persuitnodiging: Online bekendmaking NVM 3e kwartaalcijfers 2020



De NVM maakt op donderdag 15 oktober 2020 om 10.00 uur via een online persconferentie (dit n.a.v. de persconferentie van minister-president Mark Rutte) de 3e kwartaalcijfers 2020 bekend en zal ingaan op de actuele thema’s rondom de woningmarkt.



De persconferentie vindt dit keer dus niet fysiek plaats in het Hilton Hotel in Amsterdam maar alleen digitaal.



Diegene die zich al hebben aangemeld voor de persconferentie ontvangen vandaag automatisch een deelname link voor de online bijeenkomst.



Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u toch deelnemen aan de online persconferentie? Stuur dan een mail naar: g.rensink@nvm.nl u ontvangt zsm van ons de digitale link om deel te nemen.