Mbo-student tevreden over 21st century skills; kritisch op grenzen stellen & gezond gedrag

Mbo-studenten vinden hun vaardigheden voor creativiteit, communicatie en loopbaancompetenties ruim voldoende. Kritisch denken en mediawijsheid scoren hoog, terwijl het stellen van grenzen en gezond gedrag lager scoren. Dat blijkt uit het driejarige, grootschalig NRO-onderzoek ‘Move21’ door ECBO, KBA Nijmegen en de Open Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2.000 mbo-studenten van innovatieve onderwijsprogramma’s bij verschillende mbo-scholen.



Sterke samenhang en uiteenlopende aanpakken



Een jaar lang werd de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden bij mbo-studenten gevolgd. Metingen met een nieuw meetinstrument tonen een sterke samenhang tussen verschillende vaardigheden én enkele centrale vaardigheden: ondernemend samenwerken, kritisch denken, creatief probleemoplossend denken en loopbaanvaardigheden. De vier praktijkpartners (Kunst- en Cultuurarrangement van ROC Friese Poort, Loopbaan- en Burgerschapsprogramma van mboRijnland, MentorProgramma Friesland en Het Techniek Atelier van Koning Willem I College) laten zien dat uiteenlopende aanpakken mogelijk zijn om deze 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten te ontwikkelen.



Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk



Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er drie aanbevelingen voor de onderwijspraktijk geformuleerd:



-Breng 21ste-eeuwse vaardigheden onder in een leerlijn



-Breng vaardigheden en vaardigheidsontwikkeling in beeld



-Investeer in de docent/coach.





7-stappenplan voor docenten en onderwijskundigen



De activiteiten en opgedane inzichten en ervaringen zijn vertaald in een 7-stappenplan. Dit plan ondersteunt docenten en onderwijskundigen om de visie en aanpak voor formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden te expliciteren, goed te onderbouwen, uniform te maken en de formatieve beoordelingspraktijk systematisch te verbeteren.



Praktijkpublicatie, handreiking, instrumentenoverzicht en onderzoeksverantwoording



Uit het onderzoek zijn drie producten voortgekomen: een praktijkpublicatie, handreiking en instrumentenoverzicht. Daarnaast gaat de onderzoeksverantwoording dieper in op de onderzoeksmethodiek en geeft deze suggesties voor vervolgonderzoek.



-Praktijkpublicatie: Toekomstgerichte vaardigheden in ontwikkeling in het mbo

Een nieuw perspectief op 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden uit de praktijk



-Handreiking: Formatief beoordelen in het mbo

Informatie en inspiratie voor het (her)ontwerpen en evalueren van formatieve beoordelingspraktijken voor 21ste-eeuwse vaardigheden.



-Instrumentenoverzicht: Toolkit voor het formatief beoordelen van toekomstgericht vaardigheden in het mbo

Overzicht van instrumenten om de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden zichtbaar te maken en te bevorderen



-Onderzoeksverantwoording: Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

Informatie over de onderzoeksmethodiek en suggesties voor vervolgonderzoek





Een link naar bovenstaande producten staat op de website van ECBO: https://ecbo.nl/nieuws/onderzoek-mbo-studenten-tev...