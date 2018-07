Niet te lang in de zon: dat geldt zeker voor borrelhapjes

Borrelhapjes zoals kaassoesjes, gevulde eieren, pizzahapjes en groenterolletjes die in de brandende zon liggen, drogen altijd heel vlug uit. Ook bijvoorbeeld tomatenspiesjes die aan de zon worden blootgesteld, verliezen al snel hun frisse smaak. Dat geldt net zo goed voor petitfours en andere gebakjes: echt lekker zijn ze door de hitte al gauw niet meer.



Je kunt deze heerlijke versnaperingen natuurlijk beschermen door ze onder een grote parasol te zetten, maar dan zit je zelf ook in de schaduw en kun je niet meer van het overheerlijke zonnetje genieten.



Een prima oplossing is dan de CuliSol: een handzaam en stijlvol presenteerblad met een miniparasol. Door het buigzame stangetje tussen het blad en het parasolletje staan alle lekkernijen altijd in de schaduw en blijven daardoor veel langer smaakvol. Uit onderzoek blijkt dat de temperatuur in de zon of in de schaduw – dus onder de CuliSol – tot wel 15 graden Celsius kan verschillen. En dat proef je!



De CuliSol is een Nederlandse uitvinding en ontwikkeld door laatstejaars studentes van de Haagse Hogeschool. Er zijn drie uitvoeringen, prachtig vormgegeven en elk van dezelfde hoge kwaliteit. De CuliSol zet je in drie stappen snel in elkaar en is net zo makkelijk weer te demonteren. Dan past de CuliSol in de luxe, platte opbergdoos die zeer weinig ruimte inneemt. Ook handig dus voor op de camping.



Behalve dat hij functioneel is, is de CuliSol ook buitengewoon leuk om te zien. Daarnaast kan de CuliSol wel een beetje wind hebben want tot windkracht 4 blijft hij gewoon op je tafeltje staan. Hierdoor is hij eveneens ideaal voor in de tuin of op het strand.



De CuliSol is tevens erg handig als je graag buiten via een app wilt gamen of wilt internetten in het zonnetje. Dan zet je je telefoon of tablet onder de miniparasol en heb je volledig schaduw op je beeldscherm; bovendien wordt het apparaat dan niet te heet.