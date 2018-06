Medix neemt E-wise Medical over

Medix Publishers heeft E-WISE Medical onlangs overgenomen. Hierdoor verstevigt Medix zijn huidige marktpositie als medische uitgeverij en kan Medix de dienstverlening aan zowel zijn eigen klanten als de klanten van E-WISE Medical verder uitbreiden en professionaliseren.



Met de overname gaat Medix verder met de E-WISE-producten FTO-Online, Farmacotherapie-Online, CME Academy, CEFI en Medi-Access. Deze worden geïntegreerd binnen MedLearning, een apart label onder de vleugels van Medix Publishers BV.



Krachtenbundeling



De overname van het E-WISE-portfolio past heel goed binnen de strategie van Medix en zal de huidige marktpositie van Medix versterken. “De activiteiten van E-WISE Medical vormen een waardevolle aanvulling op onze kernactiviteit: het ontwikkelen van innovatieve communicatiemiddelen om stakeholders in de zorg met elkaar te verbinden,” zegt Rob Koenraads, founder en directeur van Medix Publishers. “We zijn bekend bij veel eerste- en tweedelijnszorgverleners, zoals huisartsen en internisten. Met de overgenomen labels kan Medix op korte termijn zorgverleners nog beter bedienen. Het primaire doel is de zorgprofessional optimaal te voorzien van kennis en kunde voor zijn dagelijkse werkzaamheden waardoor patiënten nog beter geïnformeerd en geholpen worden”.



Medix heeft de volgende online platforms overgenomen van E-WISE Nederland BV:



FTO.NL



FTO-Online® is een complete en actuele informatiebron ter voorbereiding op het farmacotherapeutisch overleg (FTO).



FARMACOTHERAPIE.ORG



Farmacotherapie-Online® is een online platform met actuele informatie over diagnostiek en farmacotherapeutische behandeling in de tweede lijn.



CME-ACADEMY.NL



CME-Academy is een platform met hooggekwalificeerde, geaccrediteerde online nascholingen voor artsen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen.



CEFI-ONLINE.NL



CEFI-Online is het online instituut voor Continue Educatie voor de Farmaceutische Industrie en biedt hoogwaardige online nascholing aan voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.



MEDI-ACCESS.NL



Medi-Access® is een online authenticatiesysteem voor websites die gedeeltelijk of alleen toegankelijk zijn voor zorgprofessionals.



Over E-Wise



In de afgelopen 20 jaar heeft E-WISE Nederland een vooraanstaande positie opgebouwd als online uitgever en online nascholer in de medische sector. E-WISE Nederland heeft veel ervaring opgebouwd met het ontwikkelen van e-learning cursussen voor nascholing en permanente educatie van veeleisende professionals. https://www.e-wise.nl/



Over Medix



Het in Amsterdam gevestigde Medix Publishers is een medische uitgeverij die streeft naar een goed geïnformeerde gezondheidszorg. Medix is een specialist in het uitgeven van medische content en bieden daarnaast diverse innovatieve tools om stakeholders in de zorg te verbinden.



https://www.medixpublishers.nl/