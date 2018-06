YouTube-sterren bij ING Only Football Fandag [RECHTENVRIJE VIDEO]

Voetbalhelden en online sterren op ING Only Football Fandag



Bekende YouTubers en grote namen uit de online gamewereld waren zondag aanwezig bij de ING Only Football Fandag. Honderden kinderen konden in het Olympisch Stadion in Amsterdam met hun idolen op de foto, voetballen met spelers en speelsters van Oranje en online gamen. De online sterren zijn onder andere bekend van het ING Only Football YouTube-kanaal.



Persbericht



https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2018/Juni/voetbalhelden_en_online_sterren_op_ing_only_football_fandag.html



