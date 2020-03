Gratis hulp bij coronastress

Therapieland, marktleider op het gebied van innovatieve e-Health oplossingen, merkt dat veel mensen de huidige situatie rondom corona als erg stressvol ervaren. Niet alleen vanwege de onzekerheid, maar ook doordat mensen minder sociale contacten hebben, steeds meer beperkingen ervaren in het dagelijkse leven en daardoor steeds meer op zichzelf zijn aangewezen. Om deze mensen te ondersteunen heeft Therapieland een tweetal nieuwe online modules ontwikkeld: ‘Omgaan met coronastress’ en ‘Thuiswerken’. Deze e-Healthprogramma’s worden gratis ter beschikking gesteld aan iedereen die daarin interesse heeft.



Door de inzet van deze programma’s zal men beter in staat worden gesteld om op een betere manier om te gaan met alle onzekerheid in de huidige tijd. Het programma ‘Omgaan met coronastress’ bevat concrete tools die helpen beter om te gaan met de lastige gedachten en gevoelens waarmee mensen momenteel kunnen worstelen. En het programma ‘Thuiswerken’ heeft praktische handvatten om het thuiswerken zo efficiënt mogelijk in te delen.



Eva van Beek (Orthopedagoog) en Sietske van der Knijff (Psycholoog), beiden werkzaam bij Therapieland, hebben het programma ‘Omgaan met coronastress’ gezamenlijk met externe behandelaars ontwikkeld. Sietske: “Wij vinden het onze maatschappelijke taak om psychische hulp voor iedereen toegankelijk te maken en zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden, juist in deze tijd”.



Ga voor meer informatie over de modules van Therapieland naar https://therapieland.nl/programmas/corona/



Voor directe toegang tot de programma’s naar:



Omgaan met coronastress



https://therapieland.nl/programmas/corona/coronast...



Thuiswerken



https://therapieland.nl/programmas/corona/thuiswer...