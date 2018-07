Regios Heerenveen en Leeuwarden ontvangen laatste editie Telefoongids

Regio’s Leeuwarden en Heerenveen ontvangen voor laatste maal De Telefoongids & Gouden Gids in boekvorm







Amsterdam, 26 juli 2018 - In de loop van dit jaar verschijnen in Nederland voor de laatste keer de 45 gedrukte regionale edities van De Telefoongids & Gouden Gids. Op 26 juli 2018 start de verspreiding van de laatste gids in gemeenten Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Drachten, Heerenveen en Sneek. De verspreiding zal enkele weken in beslag nemen. Daarmee komt na bijna 140 jaar een einde aan een unieke informatievoorziening van telefoon- en adresgegevens voor alle inwoners van de regio’s Leeuwarden en Heerenveen.



Sinds 1996 verschijnen de (altijd actuele) gegevens ook al online op www.detelefoongids.nl. Het zal niemand verbazen dat inmiddels het overgrote deel van de gebruikers online telefoonnummers, adresgegevens en openingstijden van winkels opzoekt. Om de beperkte groep ouderen die de gedrukte versie van de gids nog gebruiken tegemoet te komen, worden er speciale cursussen georganiseerd door DTG in samenwerking met SeniorWeb om hen te helpen de overstap naar online te maken



DTG heeft inmiddels zelf de volledige omslag naar online gemaakt en helpt het mkb zich online te presenteren. Het mkb dat voorheen nog adverteerde in De Telefoongids & Gouden Gids heeft nu al de mogelijkheid om via speciale abonnementen zijn website, adres- en bedrijfsgegevens op 30 online platformen, waaronder Google, optimaal vindbaar maken. Zo wordt elk bedrijf optimaal online vindbaar voor gebruikers die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een loodgieter, pizzarestaurant, fysiotherapeut of kapper.



Passend afscheid van een iconisch boekwerk



Uitgever DTG sluit de publicatie van gedrukte telefoongidsen in stijl af met een speciale editie. De laatste Telefoongids & Gouden Gids wordt een uniek bewaarexemplaar en kan na verschijning nog een paar jaar gebruikt worden.



Begeleiding senioren



Gebruikers van de papieren Telefoongids wil DTG helpen om de telefoonnummers en andere informatie over personen en bedrijven online op te zoeken. In samenwerking met SeniorWeb biedt DTG tegen een kleine vergoeding voor de betrokken vrijwilligers workshops ‘online zoeken’ aan. Ook op de website van SeniorWeb wordt meer informatie aangeboden omtrent het online zoeken naar telefoonnummers: www.seniorweb.nl/telefoonnummer-opzoeken.



Belangstellenden kunnen meer informatie vinden op www.seniorweb.nl/leercentra of tijdens kantooruren contact opnemen met Seniorweb op telefoon 030–2769965.



Overigens blijft de telefonische nummerinformatielijn 1819 beschikbaar als alternatief voor online zoeken.