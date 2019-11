Eerlijke collega’s belangrijk voor werkgeluk

Plezier hebben in je werk en een goeie sfeer zijn dé factoren van een baan zonder al te veel stress. Collega’s kunnen zeer sfeerbepalend zijn. Eerlijkheid, het nakomen van afspraken en behulpzaamheid zijn de eigenschappen van een goede collega. Achterbaksheid, de kantjes ervan lopen en werk niet goed uitvoeren, zijn de meest irritante eigenschappen van een collega. Dat blijkt uit het Werkplezieronderzoek 2019 van online pensioenuitvoerder BeFrank in het kader van de Week van de Werkstress.



Nederlanders waarderen hun werkplezier met gemiddeld een 7,5. Voor 93 procent van de Nederlanders zorgt plezier hebben op het werk voor minder stress. Zo'n 90 procent van de ondervraagden noemt een prettige band met collega's essentieel voor een fijn gevoel op het werk. Voor het overgrote merendeel van de werkenden zijn die onderlinge verhoudingen gelukkig ook gewoon goed. Bijna 90 procent zegt hierover tevreden te zijn.



Volop werkplezier in Nederland



Veel mensen hebben het op hun werk dan ook prima naar hun zin. Gemiddeld genomen geven we ons werkplezier een 7,5. Zo'n 60 procent van de werkende Nederlanders houdt het zelfs op een 8 of hoger. Slechts 6,5 procent van de ondervraagden geeft z'n eigen werkplezier op dit moment een onvoldoende. Overigens zijn er hierbij wel verschillen tussen mensen met een eigen bedrijf en werknemers. Ruim driekwart van de ondernemers, met of zonder personeel, geeft een 8 als rapportcijfer voor werkplezier. Bij personeel op de werkvloer blijft dat percentage steken rond de 57 procent. Wat verder opvalt is het hoge werkplezier onder mensen in een topmanagement-functie, 82 procent maar liefst.



Stress speelt wel een factor



Hoewel de meeste mensen dus dik tevreden zijn over hun werkplezier, ervaren we wel degelijk stress. Bijna de helft van de mensen werkt in een stressvolle omgeving. Bijna 40 procent zegt dat er een substantieel risico is op een burn-out. "Dat maakt het des te belangrijker om je eigen werk-privé-balans goed in de gaten te houden. Zo'n 10 procent van de ondervraagden uit ons onderzoek geeft aan dat die balans op dit moment ver te zoeken is. Dat is zorgelijk", zegt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank.



BeFrank: maak werk van werkplezier



BeFrank roept werkgevers dan ook op om met het werkplezier van medewerkers aan de slag te gaan. "We worden steeds ouder en de AOW-leeftijd stijgt. Er ligt een taak bij werkgevers om ervoor te zorgen dat hun mensen fit met pensioen gaan. Zitten mensen lekker in hun vel, dan doen ze hun werk beter en verzuimen ze minder vaak. Het onderzoek laat zien dat mensen bij stress op de werkvloer graag geholpen worden. Dat kan met oprechte aandacht door middel van een gesprek of het uit handen nemen van bepaalde werkzaamheden.”



BeFrank stopt zelf veel energie in het creëren van een fijne werkomgeving. “Wij zien werkplezier zelfs als een van de belangrijkste succesfactoren. Daar geven we invulling aan door bijvoorbeeld samen te sporten, uitjes te organiseren en ruimte te creëren voor ontspanning. Daarnaast hebben we een hele open cultuur en stimuleren we onze mensen om initiatieven te nemen, ook al liggen die niet direct binnen de functie. Zo blijft het uitdagend. En we doen regelmatig een Energizer: een gekke activiteit van een kwartiertje om even los te komen van het werk. Ik kan het iedereen aanraden.”



Wat draagt voor jou het meeste bij aan een stressvrije werkomgeving?



1. Goeie sfeer: 73%



2. Plezier hebben in mijn werkzaamheden: 72%



3. Afwisseling: 48%



4. Eigen tijd kunnen indelen: 42%



5. Goede werkende systemen: 38%



Je ervaart stress, wat zouden collega's moeten doen?



1. Laten weten dat ze voor me klaarstaan (64%)



2. Het gesprek met mij aangaan (54%)



3. Mij werk uit handen nemen (40%)



Als collega draag jij bij aan het werkgeluk van collega’s, wat moet je vooral wel en niet doen?



De top 5 goede eigenschappen van een collega:



1. Eerlijk



2. Afspraken nakomen



3. Behulpzaam



4. Betrokken



5. Positief



De top 5 meest irritante eigenschappen van een collega



1. Achterbaks/geniepig zijn



2. De kantjes ervan af lopen



3. Werkzaamheden niet goed uitvoeren



4. Duiken (proberen onder opdrachten of taken uit te komen)



5. Nep overkomen



Over het onderzoek



In opdracht van BeFrank deed Panelwizard eind oktober 2019 onderzoek onder bijna 1100 werkende Nederlanders van 25 jaar en ouder.