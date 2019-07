NetRom Software topfavoriet Outsourcing Performance Giarte

NetRom Software, IT-dienstverlener in softwareontwikkeling, scoort hoge cijfers in de jaarlijkse Outsourcing Performance benchmark van Giarte. NetRom is verkozen als topfavoriet in peergroup Medium Size en doet meteen mee met de grote namen uit de benchmark. Het beste scoort NetRom op bekwaamheid met 90 van de 100 punten, domeinscore van 8,4 op Application Management en 93% zou NetRom aanbevelen.



Met de jaarlijkse studie Outsourcing Performance doet Giarte sinds 2002 onderzoek onder uitbesteders van IT naar hun mening over de relatie met hun IT-serviceprovider. In totaal doen dit jaar 48 verschillende serviceproviders mee. Het vergroten van de transparantie in de markt is waardevol voor iedereen die geen genoegen neemt met de status quo. Dit is het eerste jaar dat NetRom meedoet met het onderzoek van Giarte. Met deze deelname zijn zij een van de 7 nieuwe partijen in de peergroup medium size in de benchmark.



De gemiddelde trustscore van alle serviceproviders staat op 77 punten. NetRom scoort met 85 punten ver boven het gemiddelde. Deze score is opgebouwd uit trustindicators als betrouwbaarheid, communicatie, bekwaamheid, empathie, bereidheid en openheid. Het beste scoort NetRom op bekwaamheid met 90 van de 100 punten. Met een domeinscore van 8,4 op Application Management én aanbeveling van 93% heeft NetRom direct een plek bemachtigd in de top 3 IT-dienstverlener. Ter vergelijking is de gemiddelde aanbeveling en fanscore 68% in deze peergroup.



“We zijn trots op de grote waardering die klanten voor ons uitspreken en dat ervaren wij als een groot compliment van onze klanten. Uiteraard blijven we doorontwikkelen om onze klanten op alle vlakken optimaal tevreden te stellen. Mede dankzij onze klanten kunnen we dit resultaat neerzetten, we blijven (ons) ontwikkelen!“ vertelt Han in’t Veld, CEO van NetRom Software.



Over Giarte

Giarte is het onderzoeks- en adviesbureau op het vlak van IT-dienstverlening en IT-outsourcing. Outsourcing Performance (OP) is de grootste benchmarkstudie van IT managed services in Nederland. Sinds 2002 legt Giarte Research met OP de ervaringen vast van klantorganisaties en hun IT-serviceproviders. De markt voor IT-outsourcing in Nederland is heel dynamisch en kenmerkt zich door diversiteit. Giarte brengt transparantie in het functioneren van de complexe wereld van IT-outsourcing, legt ervaringskennis vast en adviseert IT-organisaties aan zowel de kant van vraag als aanbod. Alle onderzoeksresultaten zijn in te vinden op outsourcingperformance.nl en in het gele boek van Giarte.



Over NetRom Software

NetRom bestaat dit jaar 20 jaar en is een gedegen partner in nearshore software development voor Independent Software Vendors en corporate eindgebruikers. Zij bieden hoogwaardige dienstverlening in applicatiebouw, Quality Assurance en onderhoud in verschillende branches. Hét kenniscentrum op het gebied van softwareontwikkeling met toepassingen in AI, Machine Learning en IoT. Inmiddels werkt NetRom met meer dan 330 medewerkers vanuit haar vestigingen in Breda, Arnhem en Craiova. Ze investeren in de toekomst door de bouw aan de NetRom campus van maar liefst 30.000 m². Meer informatie over NetRom Software op netrom.nl.