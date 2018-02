Presentatie resultaten familiebedrijvenonderzoek ECFB, BDO en Rabobank

Dinsdag 20 februari 2018, 10:00 uur, Barbara Strozzilaan 201 in Amsterdam (Spaces Zuidas)



- Presentatie onderzoeksresultaten

- Toelichting en interviews

Hoe gaan familiebedrijven om met internationalisering? Zijn ze internationaal actiever dan ‘gewone’ bedrijven? Welke landen en regio’s zijn dan aantrekkelijk en waarom? En als familiebedrijven de stap naar het buitenland maken, hoe doen ze dat? Welke unieke eigenschappen zijn er in dat proces te ontwaren en hoe zetten familiebedrijven die dan in?

De afgelopen twee jaar deed het Erasmus Centre for Family Business (ECFB), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoek naar internationalisering van familiebedrijven. Op dinsdag 20 februari presenteert prof. dr. Pursey Heugens de resultaten samen met BDO en Rabobank. Heugens is Professor of Organisation Theory, Development and Change aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en mededirecteur.

Na de presentatie nemen Heugens, Joost Vat (BDO) en Mirelle Pennings (Rabobank) uitgebreid de tijd om dieper op de resultaten in te gaan en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van internationalisering bij familiebedrijven verder te bespreken. Een-op-een-gesprekken zijn uiteraard mogelijk.

Graag nodigen we u uit voor de persbijeenkomst op:

Programma

10:00 uur Start bijeenkomst

10:15 uur Presentatie resultaten door Pursey Heugens

11:00 uur Plenaire verdiepingsvragen en duiding

11:15 uur – 12:00 uur Gelegenheid voor een-op-een-gesprekken



