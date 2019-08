Losberger De Boer wederom naar Olympische Spelen

Losberger De Boer plaatst ruim 30.000 vierkante meter aan tijdelijke accommodaties bij de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Vanwege het hoge risico op aardbevingen en tyfoons aldaar, gelden in de metropoolregio Tokio buitengewoon strenge bouwvoorschriften. Het Nederlands-Duitse bedrijf is wereldwijd één van de weinige leveranciers van tijdelijke ruimteoplossingen die deze ‘olympische limiet’ kan halen.



Losberger De Boer leverde al meerdere keren tijdelijke accommodaties ten behoeve van de Olympische Spelen. In 2020 is het bedrijf, dat dit jaar haar 100-jarig bestaan viert, dus wederom aanwezig bij de zomerspelen.



Arnout de Hair, CEO van Losberger De Boer, zette kortgeleden samen met Yuki Nomura (President van TSP Taiyo, een van de hoofdaannemers voor evenementenlocaties van de OS), zijn handtekening onder het contract voor grootschalige tijdelijke ruimteoplossingen op twaalf Olympische locaties. De structuren van Losberger De Boer worden gebruikt om bestaande accommodaties voor onder meer atletiek, turnen, voetbal en beachvolleybal aan te vullen. Daarnaast doen de structuren onder meer dienst als media centre, ticket scan faciliteiten, kleedruimtes, kantoren en opslag.



Onder leiding van Chef du Mission Francis Scholten, begint Losberger De Boer begin 2020 met de voorbereidingen van de bouw van de eerste van ca. 450 aan tijdelijke ruimteoplossingen voor de Olympische Spelen.



Francis Scholten, Managing Director International Events: “Wij hebben veel ervaring met evenementen van deze schaal en opdrachten van deze complexiteit. Het verkrijgen van deze opdracht onderstreept het succes van onze strategische focus op kwaliteit, innovatie en de best mogelijke klantbeleving. Wij zijn er trots op dat we wederom nadrukkelijk aanwezig zijn tijdens het grootste sportevenement ter wereld.”



Key figures Losberger De Boer



-opgericht in 1919



-key offices in Bad Rappenau en Alkmaar



-20 dochterondernemingen wereldwijd



-1100 werknemers



-260 miljoen omzet in 2018



-Gemiddeld klanttevredenheidscijfer: 8,8



-ISO 14001:2015 en ISO 9001:2015 gecertificeerd