Datacenters openen (digitale) deuren op 13 oktober tijdens Nationale Datacenter Dag

Datacenters openen hun (digitale) deuren op 13 oktober tijdens Nationale Datacenter Dag



Amsterdam, dinsdag 22 september 2020 - Met 48% van de beroepsbevolking thuis aan het werk, leunt Nederland momenteel sterk op haar datacenters. Immers, al die miljoenen thuiswerkplekken worden door datacenters gefaciliteerd. Na het succes van de afgelopen jaren organiseert de Dutch Data Center Association (DDA) dit jaar de Nationale Datacenter Dag met ‘thuiswerken’ als thema. Naast de mogelijkheid om fysiek een datacenter te bezoeken, biedt de sector dit jaar ook vele digitale tours aan.



Datacenters en Thuiswerken



De impact van digitalisering op de Nederlandse economie is immens, en door de coronacrisis is deze verder toegenomen. Het internetverkeer steeg met maar liefst 40%, en veruit de meeste Nederlanders (60%) verwacht ook na de coronacrisis vaker op afstand te blijven vergaderen.



Met al die miljoenen thuiswerkplekken leunen we momenteel intensief op onze digitale infrastructuur. Datacenters spelen hierin een belangrijke rol: zij leveren de snelle, veilige en betrouwbare IT-infrastructuur voor het inrichten van die nieuwe werkplekken, betrouwbare verbindingen en cloudoplossingen. Om te laten zien hoe dit allemaal in zijn werk gaat en wat datacenters allemaal mogelijk maken zodat we kunnen thuiswerken, organiseert de DDA voor de zesde maal de Nationale Datacenter Dag, op dinsdag 13 oktober 2020. Dit biedt mensen de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van deze zwaar beveiligde gebouwen die alle online toepassingen mogelijk maken.



Deelnemende datacenters



Nieuwsgierig geworden naar wat een datacenter allemaal voor jou kan betekenen? Op 13 oktober tijdens de Nationale Datacenter Dag 2020 ben je van harte welkom bij de volgende datacenters voor een fysieke of digitale rondleiding:



-BIT



-Colohouse



-Dataplace



-Interxion



-Iron Mountain Datacenters



-maincubes



-Previder



-Serverius



-Smartdc





Ga voor meer informatie, aanmelding en de actuele lijst van deelnemende datacenters naar www.dutchdatacenters.nl/agenda/datacenter-thuiswerkdag-2020.