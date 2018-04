Effectory groeit internationaal door fusie met Duitse LOGIT

Amsterdam, 24 april 2018 – Het Amsterdamse Effectory, gespecialiseerd in medewerkersonderzoek, fuseert met het in München gevestigde LOGIT Management Consulting. De nieuwe groep bedient ruim 1.000 grote en middelgrote organisaties in 70 landen.



Door de fusie met LOGIT versterkt Effectory haar positie als Europa's grootste onafhankelijke aanbieder van medewerkersonderzoek. Bij de groep zijn in totaal ruim 200 specialisten werkzaam.



Bewustzijn in bestuurskamers



“Er is een groeiend bewustzijn in bestuurskamers dat een sterke bedrijfscultuur de sleutel is voor duurzame groei. We merken dat onze combinatie van ultramoderne tooling en deskundige service internationaal aanslaat”, vertellen Guido Heezen en Arne Barends, oprichters van Effectory. “Om competitief te blijven, willen organisaties tegenwoordig de ideeën van hun medewerkers benutten in alle fasen van de employee journey. Ze werken aan de bevlogenheid van hun mensen vanaf het inwerktraject tot het moment van vertrek. Mobiele technologie biedt hierbij volop mogelijkheden om snel en flexibel feedback op te halen.”



Groeiende internationale vraag



Voor de groeiende vraag in het buitenland zocht Effectory een sterke partner met dezelfde visie. “Die hebben we gevonden in LOGIT” gaat Heezen verder. “Zij leveren, net als wij, end-to-end service, want met een online tool alleen creëer je nog geen impact in je organisatie. Zij voeren een aantal van de grootste feedbacktrajecten ter wereld uit, zoals dat voor Bosch met ruim 400.000 medewerkers. Een gevestigde naam in Duitsland is voor onze Europese groeiambitie erg aantrekkelijk. Tegelijkertijd was LOGIT op zoek naar een vernieuwend technisch platform. Een goede match dus voor beide partijen. ”



Financieel onafhankelijk



Net zoals Effectory, is LOGIT geheel gefinancierd met eigen vermogen en zijn de financiële kengetallen zeer gezond. “We hoeven dus geen rekening te houden met de wensen van externe geldschieters”, legt Barends uit. “Dit is belangrijk, want we willen ons volledig blijven richten op de behoeftes van onze klanten. Dat betekent dat we volop blijven investeren in onze dienstverlening en verdere innovatie van onze feedback software.”



Het operationele management van beide bedrijven blijft onveranderd. Dr. Matthias Zimmermann zal de vestiging in München leiden en samen met Arne Barends en Don Griffioen (directielid) plaatsnemen in de International Board.