Fairtrade chocolade gered uit de discounter

Waar Fairtrade een duurzame vorm van handel zou moeten zijn, ging het dit weekend na een inschattingsfout goed mis. Er lagen uiteindelijk 80.000 Tony’s Chocolonely chocolade repen bij een bekende Duitse discount supermarkt voor een ongekend lage dumpprijs.



Tony’s Chocolonely verkocht de repen aan een klant die in de loyaliteitspakketten zit. Deze stelde voor om een pakket samen te stellen met Tony’s Chocolade & Happy Socks. Van die kleurrijke combinatie werden ze blij. Helaas liep het niet zo vrolijk af toen bleek dat de repen aangeboden werden tegen unfaire prijzen.



Bij HemdVoorHem.nl zijn ze voorstander van duurzaam ondernemen. De medewerkers van de webwinkel hoefden dan ook niet lang na te denken en struinden dit weekend meerdere van deze Duitse discount supermarkten af om de Fairtrade chocolade repen op te kopen. “Op dit moment zijn we druk bezig om alle repen samen te voegen tot het oorspronkelijke ideaal, prachtige geschenksets voor de feestdagen waarvan het water je in de mond loopt op je Happy Socks. Wie wordt daar nou niet blij van! Chocola en twee paar leuke Happy Socks, het perfecte cadeautje om te geven en om te krijgen!”



Tony’s Chocolonely heeft zelf al aangegeven dat de cacaoboeren hier gelukkig niet de dupe van zullen worden en HemdVoorHem.nl doet daar graag nog een toezegging bij: “wij zijn tegen dit soort misstanden, iedereen verdient een leefbaar inkomen en als wij daaraan kunnen bijdragen door een marktconforme prijs te betalen, dan doen wij dat. Sterker nog, wij komen graag in contact met Tony’s Chocolonely om te kijken hoe cacaoboeren nog meer kunnen profiteren van onze verkoop van cadeaus.”



Eigenaar van HemdVoorHem.nl Michiel Snoek: “zaken doen gaat om geld verdienen, het moet alleen wel op een eerlijke manier gedaan worden. Dit verhaal vroeg om een positieve reactie, zodat niet alleen de Nederlandse consument kan genieten van een voordelige Tony’s Chocolonely reep, maar dat ook de rest van de keten daarvan profiteert.”



Over HemdVoorHem.nl



HemdVoorHem.nl is in enkele jaren uitgegroeid van een zolderkamer webwinkel tot de Nederlandse markleider op het gebied van strijkvrije overhemden. De webshop voor mannen specialiseert zich in deze tijd van het jaar in cadeaus voor hem en heeft na het lezen van het bericht spontaan 4 verschillende smaken toegevoegd. Pure Christmas, Playful sweet and salt, Fruit nuts en Milky dot.