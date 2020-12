'Bundel regionale opleidingsbudgetten om te voorzien in behoefte leven lang ontwikkelen'

Dit is een expertquote van Marian Thunnissen van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Stormloop op gratis loopbaanadvies, loket al na paar uur gesloten | De Volkskrant



Al jaren wordt in Europees Verband gewezen op de waarde van loopbaanadvies in een leven lang ontwikkelen. Dat het Ministerie van SZW niet heeft (h)erkend dat er een grote behoefte is aan dergelijke ondersteuning is kwalijk. Inmiddels laat de stormloop op budget voor loopbaanadvies en scholing zien dat de behoefte aan dergelijke ondersteuning groot is, evenals de bereidheid om te veranderen van baan en beroep door werkenden en werkzoekenden. Het regionaal bundelen van opleidingsbudgetten van bedrijven en ontwikkelings- en opleidingsfondsen in sectoren zouden kunnen helpen om aan deze behoefte te voorzien.



Marian Thunnissen is Lector Dynamische talentinterventies bij Fontys.