Licht intensieve lichaamsbeweging kan helpen na darmkanker

Mensen die na darmkanker vaker licht intensief bewegen ervaren een betere kwaliteit van leven en minder vermoeidheid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Hoopgevend, meldt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, want hoewel de overlevingskansen bij darmkanker toenemen, ervaren mensen na behandeling vaak nog lang klachten.



Verband tussen meer beweging en betere kwaliteit van leven



Mensen die na darmkanker meer bewegen ervaren een betere kwaliteit van leven. Daarnaast hebben ze ook minder last van vermoeidheid, een veelvoorkomende klacht bij kanker. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek op dit gebied waarin voor het eerst is gekeken naar veranderingen bij dezelfde personen die zijn gevolgd in de loop van de tijd. In tegenstelling tot huidige beweegrichtlijnen, gaat het hier om licht intensieve lichaamsbeweging in plaats van matig intensieve en hoog intensieve vormen van beweging.



Als intensief bewegen niet mogelijk is



Volgens de onderzoekers aan Universiteit Maastricht kan het vervangen van zittende activiteiten met licht intensieve lichaamsbeweging een belangrijk doel zijn voor leefstijlinterventies na de diagnose van darmkanker. Dit zou met name goed kunnen zijn voor mensen die niet in staat zijn om matig of intensief te bewegen vanwege leeftijd of complicaties. Meer onderzoek is hiervoor nodig.



Wat is licht intensieve lichaamsbeweging?



Een voorbeeld van licht intensieve lichaamsbeweging is wandelen op een rustig tempo. Ook lichte huishoudelijke taken zoals afwassen, strijken en afstoffen zijn voorbeelden hiervan. De intensiteit hangt deels af van de fitheid van de persoon.



Cijfers over darmkanker



Darmkanker is wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van kanker. In Nederland werd in 2019 bij bijna 13.000 mensen de diagnose darmkanker vastgesteld; er zijn momenteel meer dan 50.000 mensen in leven bij wie darmkanker is vastgesteld in de afgelopen 5 jaar. In Nederland komt het vaker bij mannen voor dan bij vrouwen.



Over het onderzoek



In het onderzoek is er gebruik gemaakt van verzamelde gegevens uit de EnCoRe-studie, een langlopende studie waarin mensen met darmkanker jarenlang worden gevolgd. Voor dit onderzoek is er gekeken naar de gegevens van 325 mensen die klaar zijn met de behandeling van darmkanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam aan de Universiteit Maastricht onder leiding van prof. Matty Weijenberg en is gefinancierd door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.



Eline van Roekel, onderzoeker Afdeling Epidemiologie van de Universiteit Maastricht: “Steeds meer onderzoek laat zien dat lichaamsbeweging de kwaliteit van leven na kanker kan helpen verbeteren. In ons onderzoek keken wij voor het eerst naar veranderingen bij dezelfde personen in de loop van de tijd. Meer kennis van de mogelijke effecten van licht intensieve lichaamsbeweging op de gezondheid en kwaliteit van leven kan bijdragen aan het op maat maken van beweegprogramma’s en adviezen voor een beter leven na darmkanker.”



Nadia Ameyah, directeur Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Er is steeds meer behoefte aan betrouwbare adviezen over voeding en leefstijl na kanker. Kanker houdt niet op wanneer de behandeling voorbij is; vaak ervaren mensen nog lang erna klachten waaronder vermoeidheid. Een taak van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is om mensen die geraakt zijn door kanker, hun naasten en zorgprofessionals te helpen met betrouwbare voorlichting over voeding en leefstijl. Wij brengen daarom binnenkort nieuwe voorlichtingsmaterialen uit over bewegen bij kanker.”