Kaffa koffie importeert exclusief voor Nederland Wild en Forest Koffie

Uitnodiging voor de media



PROEVERIJ KAFFA KOFFIE



Maandag 6 mei, 15.00 – 18.30 uur



Locatie:



Brouwerij De Prael



Nieuwe Hemweg 2



Amsterdam - Houthavens



Graag nodigen wij u uit om onze nieuwe Wild Coffee en Forest Coffee te komen proeven!



Forest Coffee wordt geoogst van bomen in de bossen van Bench Maji, een streek in het zuidwesten van Ethiopië. De bossen worden beheerd en onderhouden door de lokale boeren.



Zij zorgen ervoor dat het struikgewas rond de bomen verwijderd wordt om de toegang te vergemakkelijken en vervangen soms oude bomen met zaailingen uit het bos zelf. Zo blijven de bomen van onze Forest Coffee dus uit het oorspronkelijke woud komen. Een hectare bos is goed voor zo’n 200 kg koffie.



Maji Wild is ‘wild coffee’ en dat is koffie die, zonder enige menselijke tussenkomst, 100% in het wild groeit. De wilde koffie uit Bench Maji bevindt zich in de dichte bosgebieden rond het Gizmeret Cooperative in het Sheko District, op hoogtes ruim boven de 2000 meter. De boeren gaan slechts eenmaal per jaar naar boven om de bessen te plukken. Door het dichtbegroeide en uitgestrekte woud is het moeilijk om bij de koffie te komen. Om genoeg licht te kunnen krijgen in het bos, groeien de wilde koffiebomen erg hoog.



Boeren nemen dan ook ladders mee om de bessen te kunnen plukken. De opbrengst is laag en het duurt lang voordat ze een redelijke hoeveelheid hebben verzameld. Dat geeft deze koffie z’n exclusiviteit.