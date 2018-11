NU’91 eist excuses van Minister De Jonge

Als reden voor de stijging van de zorgpremie in 2019 met 7% geeft Minister Hugo de Jonge plompverloren ‘de salarissen van de zorgverleners moeten toch ergens van betaald worden’. Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 eist namens haar leden excuses van De Jonge voor dit antwoord. Zo wordt een imagocampagne voor het verpleegkundige vak wel heel snel omgeturnd naar een lastcampagne.



Stijging zorgkosten



De stijging van de zorgkosten toewijzen aan de salarissen van zorgverleners raakt kant nog wal. Zo wordt eenzijdig de stijging van de premie neergelegd bij degenen die ondanks een enorm hoge werkdruk hun uiterste best doen optimale zorg te verlenen. En, er is echt geen enkele zorg-cao die in 2019 een salarisverhoging van 7% biedt.



Excuses



Niels Jacobs, acute zorg verpleegkundige en NU’91 lid: “Minister zet uw schouders er eens onder, in plaats van mij en mijn collega’s zwart te maken”.



Een aantal NU’91 leden heeft aangegeven dat als er geen excuses van De Jonge komen, zij serieus overwegen aangifte wegens laster tegen hem gaan doen. Zo ver laat de Minister het toch niet komen?