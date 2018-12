Arcona Property Fund NV verhuurt supermarktruimte Polen aan Stokrotka

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft een nieuwe huurder gevonden voor de supermarktruimte in haar winkelcentrum in Glogow, Polen. De nieuwe huurder is Gemar Supermarkt sp. z.o.o., een franchisenemer van de bekende Poolse supermarktketen Stokrotka. De nieuwe huurovereenkomst gaat in op 1 december 2018 en heeft een looptijd van tien jaar.



Stokrotka is onderdeel van de toonaangevende Baltische retailer Maxima Grupe, eigenaar van retailbedrijven in de Baltische Staten, Polen en Bulgarije. Stokrotka is een supermarktketen met meer dan 560 winkels, voornamelijk in woonwijken in Polen.



De supermarktruimte in het winkelcentrum in Glogow heeft een verhuurbare oppervlakte van 1.564 m² en werd tot 30 november 2018 verhuurd aan Piotr & Pawel. In september van dit jaar vroeg Piotr & Pawel surseance van betaling aan.



In de Poolse portefeuille van Arcona Property Fund is nu nog één supermarktruimte, in de stad Inowroclaw, verhuurd aan Piotr & Pawel. De exposure aan Piotr & Pawel op portefeuilleniveau is gedaald van 5,4% op 30 september 2018 naar 2,0% op 1 december 2018. Piotr & Pawel heeft tot nu toe aan alle maandelijkse huurverplichtingen voldaan.



Naast de aankondiging van een nieuwe huurder in Polen maakt Arcona Property Fund bekend dat het een lopende lening van een investeerder van € 2 miljoen op portefeuilleniveau heeft verlengd. De leningsovereenkomst is verlengd met zes maanden tot 23 juni 2019 tegen gelijkblijvende voorwaarden.