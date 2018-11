Oncologiesymposium ‘Kanker en Leefstijl’ in MST groot succes

Dat een goede leefstijl van groot belang is om gezond te blijven weten we allemaal. Maar voor patiënten met kanker is werken aan een gezonde leefstijl voor, tijdens en na de behandeling extra belangrijk. Tijdens het symposium ‘Kanker en Leefstijl’ in MST werd duidelijk hoeveel invloed een gezonde leefstijl heeft op het herstel, tijdens en na kanker.



Het Oncologisch Centrum in MST ontving op 1 november bijna 200 zorgverleners van thuiszorgorganisaties, verpleeghuiszorg en ziekenhuizen uit de regio. Zij kwamen in beweging en bezochten workshops. Ook kregen zij de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de afdeling Radiotherapie van MST. Daar worden met veel geduld en precisiewerk per dag ruim 120 patiënten bestraald, waarbij voor iedere patiënt een bestralingsplan op maat wordt gemaakt.



Fit for surgery



Professor Joost Klaase en Annefleur Berkel vertelden over de wetenschappelijk onderzoeken waarbij wordt gekeken of het leidt tot minder complicaties als de fitheid van patiënten verbetert voordat zij een operatie ondergaan. Ongeveer 30 procent van de patiënten die een grote buikoperatie ondergaan voor de behandeling van alvleesklier-, darm- of leverkanker houdt daar ernstige complicaties aan over. Een extra operatie is dan nodig. Door patiënten in de vier weken voorafgaand aan hun operatie te laten werken aan hun conditie neemt de kans op complicaties drastisch af. Klaase: ‘Zo’n operatie is niet niks. Je vraagt je lichaam als het ware een marathon te lopen. Dan kan het maar beter eerst even trainen.’



De patiënt kan dit heel goed oppakken in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Ook dat werd duidelijk tijdens het indrukwekkende symposium: Oncologiefysiotherapeuten zijn gespecialiseerd om patiënten op de juiste manier in beweging te krijgen, niet alleen voor, maar ook tijdens en na de behandeling.



Oncologische revalidatie



Roessingh, centrum voor revalidatie helpt patiënten te herstellen als psychische problemen en lichamelijke klachten het dagelijks functioneren in de weg staat. Maatschappelijk werkers van Roessingh gaan aan de slag met patiënten om de draad van het leven weer op te pakken via verschillende modules, sport en therapieën.



Het (inter)actieve workshopprogramma van het Oncologiesymposium was een groot succes. Deze vorm sloot volgens de deelnemers ook helemaal aan bij het thema leefstijl. De bezoekers van het symposium hebben al laten weten dat zij hopen dat zo’n leerzame scholing ook volgend jaar weer mogelijk wordt gemaakt. De uitwisseling van kennis tussen zorgverleners die allemaal op hun eigen manier met kankerpatiënten te maken hebben is erg waardevol voor de kwaliteit van de zorg in de hele regio.