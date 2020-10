MELDPUNT GEVONDEN OVERLEDEN HUISDIEREN

Amivedi heeft een speciaal meldpunt opgericht: het Centraal Amivedi Meldpunt Overleden Huisdieren (CAMOH). Dit meldpunt is per 1 oktober 2020 operationeel.



Het Centraal Amivedi Meldpunt Overleden Huisdieren (CAMOH) faciliteert de registratie van gevonden overleden huisdieren voor instanties en dierenorganisaties. Het doel is om:



a. meer informatie te krijgen over een overleden huisdier (foto/beschrijving, vindplaats etc.);



b. de registratie van het overleden huisdier bij Amivedi te faciliteren en bevorderen.



Elk jaar raken tienduizenden huisdieren vermist en worden nooit teruggevonden. Een groot deel van deze dieren is vermoedelijk overleden, maar de betreffende eigenaar krijgt hierover nooit zekerheid. Stichting Amivedi, dé landelijke registratiedienst voor vermiste en gevonden huisdieren, wil hier iets aan doen.



Veel vermiste huisdieren worden dood gevonden in openbare ruimten zoals wegen en plantsoenen. Van deze dieren wordt vaak geen melding gedaan door de instanties die ze (laten) ruimen. Ze worden afgevoerd ter destructie. Dit betekent dat de eigenaar van het overleden huisdier nooit te weten komt wat er met zijn of haar dier is gebeurd. Zelfs niet als het huisdier gechipt is.



Yolande Schotel van Amivedi: “Wij vragen instanties en dierenorganisaties die te maken hebben met het ruimen van overleden gevonden huisdieren vanaf nu te melden bij Amivedi. We hebben deze instanties aangeschreven en het nieuwe meldpunt geïntroduceerd. Het is fijn te weten dat er stappen worden gezet om meer ongeruste huisdiereigenaren te kunnen informeren over het lot van hun huisdier. Dit geeft hun de mogelijkheid om te rouwen en afscheid te nemen.“