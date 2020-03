Startup Channext geeft MKB’ers de marketingkracht van grote merken

De Rotterdamse startup Channext heeft €250.000 investering opgehaald via informele investeerders met veel ervaring in de IT en de platformeconomie. Channext is een software-as-a-service platform waarbij een online connectie wordt gemaakt tussen leveranciers en resellers. Zo kunnen ze samen hun producten zo efficiënt mogelijk naar de consument vermarkten. Binnen 1,5 jaar na oprichting bestaat het team al uit 9 personen en wordt het platform gebruikt door klanten als Dropbox, HP en Quantore. De investering zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het platform en het laten groeien van het aantal aangesloten leveranciers en resellers.



Het indirecte verkoopkanaal is de belangrijkste motor van de economie



Meer dan 75% van alle wereldhandel loopt via het indirecte verkoopkanaal (WTO), wat betekent dat producten via meerdere spelers in een keten (meestal leveranciers, distributeurs, groothandels en resellers) uiteindelijk bij de consument terechtkomen.



Binnen het indirecte verkoopkanaal bereikt minder dan 5% van de marketing content en activiteiten van leveranciers de consument via de resellers. Dit zorgt ervoor dat channel marketingbudgetten (budgetten om het indirecte verkoopkanaal te laten groeien) verloren gaan en dat beide partijen omzet laten liggen. Channext streeft naar een hogere return on investment (ROI) van channel marketingbudgetten door meer leads en sales voor het verkoopkanaal te genereren. Hierbij maken ze belangrijke data van het gehele verkoopkanaal in één dashboard inzichtelijk.



Channext geeft lokale MKB’ers de marketingkracht van grote merken



“Consumenten hebben steeds hogere verwachtingen en willen informatie constant tot hun beschikking hebben online. Als de consument deze informatie niet kan vinden op een website of online marketingkanaal van een reseller, gaat hij verder zoeken bij de concurrent. Een goede online aanwezigheid is dan ook heel belangrijk voor lokale MKB’ers. Zij hebben vaak niet genoeg middelen of kennis in huis om in de online oriëntatie behoefte van de consument te voorzien. Hierdoor lopen ze omzet mis,” zegt oprichter en CEO Rick van den Bosch.



De leveranciers zijn vaak bekende merken, hebben grote marketingteams en investeren miljoenen per jaar in hoge kwaliteit content en marketingcampagnes. “Ons platform creëert een online connectie tussen leveranciers en resellers. Campagnes en content worden direct gepubliceerd naar lokale reseller websites en hun marketingkanalen. Zo kunnen zij optimaal gebruik maken van de marketingkracht van hun leveranciers om lokale klanten te activeren,” voegt van den Bosch toe.



Uitgebreid inzicht in het verkoopkanaal om samen efficiënter de markt te bedienen



Met het Channext platform krijgen leveranciers en resellers inzicht in belangrijke data van het indirecte verkoopkanaal. Alle data wordt verzameld en gepresenteerd in een centraal dashboard. “Ik ben al meer dan 25 jaar actief in indirecte verkoopkanalen en heb gewerkt voor bedrijven zoals Siemens, Microsoft & Vodafone. Wat altijd ontbrak, was een centraal dashboard waar we op reseller niveau konden zien wat er gebeurt in het verkoopkanaal. De enige output die we konden meten, was de omzet,” zegt Hennie Jansen, aandeelhouder en CCO van Channext.



“Daarom werd ik zo enthousiast toen ik het Channext dashboard voor het eerst zag, en besloot ik om in te stappen. Het dashboard geeft inzicht in alles wat er gebeurt in het indirecte verkoopkanaal. Van de activiteit van resellers tot het totale marketing bereik van het verkoopkanaal en van de online interactie met de consumenten tot het aantal verzamelde leads. Een dashboard als dit was mijn ultieme droom als channel executive. Ik kijk ernaar uit om dit succesvol te implementeren voor indirecte verkoopkanalen over de hele wereld,” voegt Jansen toe.



Over Channext



Channext is een software-as-a-service platform die een online connectie maakt tussen resellers en leveranciers. Campagnes en content van leveranciers worden direct gepubliceerd naar lokale reseller websites en hun marketingkanalen, waarbij de belangrijkste KPI’s worden gemeten door het gehele verkoopkanaal. Channext zorgt voor inzicht en heeft als doel om meer omzet te genereren voor alle spelers in het indirecte verkoopkanaal.