MDL Beast kondigt een baanbrekend debuutfestival aan

Het MDL Beast Festival komt met een toonaangevende wereldwijde line-up tijdens een driedaags muziekevenement in Riyad



RIYAD, Saoedi-Arabië, 28 november 2019 /PRNewswire/ -- MDL Beast heeft vandaag bekendgemaakt dat de eerste editie van het MDL Beast Festival, het grootste muziek- en culturele festival van de regio, eraan komt. Het festival vindt van 19 tot 21 december 2019 plaats in Riyad.



Het MDL Beast Festival [https://mdlbeast.com/] heeft een wereldwijd toonaangevende muzikale line-up met 18 wereldberoemde supersterren, 28 internationale dance-acts en 24 lokale en regionale artiesten, waaronder de bekende EDM- en DJ-sterren David Guetta [https://www.instagram.com/davidguetta/], Martin Garrix [https://www.instagram.com/martingarrix/], Steve Aoki [https://www.instagram.com/steveaoki/] en R3hab [https://twitter.com/R3HAB]. Daarnaast treden de beste Saoedische artiesten op, waaronder de eerste vrouwelijke EDM-DJ van het land, Cosmicat [https://www.instagram.com/cosmicatx/], en het Saoedische DJ-duo Dish Dash [https://www.instagram.com/dishdash_music/].



Het festival biedt een multi-zintuiglijke, multi-stage-ervaring, waarbij zowel lokaal als internationaal talent zal optreden. Alle onderdelen van het culturele landschap in meerdere Districten zijn daarbij vertegenwoordigd. Het wordt een feest voor de zintuigen, waar festivalbezoekers op één locatie kunnen genieten van de meest innovatieve, meeslepende kunst, cultuur en eten van wereldklasse.



De Saoedische DJ Ahmad Alammary, lid van het festivalteam, zegt: "MDL Beast is meer dan zomaar een festival. Dankzij innovatie en technologie in live entertainment biedt MDL Beast een platform met meerdere doelstellingen, waaronder doorlopende seizoensgebonden lokale en wereldwijde evenementen, online- en radiokanalen, opnamestudio's en een stichting zonder winstoogmerk die muziekonderwijs en -therapie bevordert. We zijn ervan overtuigd dat MDL Beast een unieke ervaring zal zijn en we kunnen niet wachten om deze transformerende muzikale mijlpaal mee te maken."



De Amerikaanse DJ Steve Aoki deelt voor het eerst een podium met Saoedisch talent en zegt: "Deze zomer speelde ik voor het eerst in Saoedi-Arabië, het was de meest ongelooflijke ervaring. Dus toen ik het aanbod kreeg om op het driedaagse MDL Beast Festival te spelen, was ik enorm blij er deel van uit te maken en weer terug in de regio te zijn. Het wordt een ongelooflijk evenement met heel veel acts en veel nieuwe namen ... het wordt geweldig."



Cosmicat, een vrouwelijke Saoedische DJ, zegt over haar betrokkenheid: "Ik ben zo trots op het feit dat we dit festival in Saoedi-Arabië organiseren. Het is geweldig dat het Saudische publiek hier in Riyad de muziek kan horen waar het van houdt, zowel lokale als internationale acts. Als een van de eerste vrouwelijke EDM-DJ's in Saoedi-Arabië ben ik verheugd om op te treden en om vrouwen op het podium te vertegenwoordigen. Ik kan niet wachten het podium te delen met het fenomenale wereldwijde talent en te spelen voor de MDL Beast-menigte. Dit wordt de set van mijn leven".



MDL Beast Festival: The Soundstorm is coming ...



Ga voor meer informatie en om u te registreren voor tickets naar www.MDLBeast.com [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.mdlbeast.com_&d=DwMFaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=xa2Kq34uvgZuU6t-AUEWK3wtb2K5Y-j58A8bz5IGjl0&m=VyFgGu769d_LK1om6N8DDvdvsYpbcQruddGyR3LtzC0&s=gpG2Q0uEFvh4lL-KkkXsDoqKP01hadch1HCy5ncg6F8&e=]



Video: https://mma.prnewswire.com/media/1036745/MDL_Beast_Announce_video.mp4



Richt u zich voor al uw vragen, interviewverzoeken en verzoeken om persaccreditatie tot: media@mdlbeast.com [mailto:media@mdlbeast.com]