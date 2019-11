Tussen gek en visionair: Autokunstwerken en -studies op de Essen Autosalon

Europa's toonaangevende evenement voor sportieve voertuigen



Italdesign brengt hulde aan het allround genie Leonardo da Vinci met elektrische studie



ESSEN, Duitsland, 28 november 2019 /PRNewswire/ -- Een pop art kunstwerk in James Bond stijl, een exclusieve sportwagen en een elektrische studie geïnspireerd door een van de beroemdste geleerden aller tijden: Dit zijn slechts enkele van de Crazy Cars en Design Cars op de Essen Motor Show van dit jaar van 30 november tot 8 december (Preview Day: 29 november) op de Messe Essen. Naast het aanbod van meer dan 500 exposanten presenteert het PS Festival in hal 3 autokunstwerken en baanbrekende studies. Het spectrum van modellen reikt van pure pleziervoertuigen tot geraffineerde ontwerpen voor de mobiliteit van morgen.



Filmliefhebbers zullen dit voertuig minstens twee keer bekijken: De Leipzigse pop-art kunstenaar Michael Fischer presenteert een Rolls Royce in James Bond look in Essen. De basis voor Fischers creatie is een Silver Shadow II uit 1978, destijds een van de absolute topmodellen in de luxeklasse. Met zijn opvallende stripachtige schilderstijl creëerde Fischer een gek schilderij op vier wielen dat klaar is om te rijden. Het thema van het schilderij is de film Goldfinger uit 1965. De gedrongen Noord-Koreaanse huurling Oddjob is op het kofferdeksel van de koffer afgebeeld met een radioactief atoomkistje, net zoals de vergulde Jill Masterson op de zijkant van het voertuig is vereeuwigd.



Voorzichtig, slang! Deze Buick Riviera is meer dan een Coupé



Andere blikvangers op de Essen Motor Show zijn onder andere de Buick Riviera Rivtile van Jürgen Book uit Münster. De originele auto voor de Crazy Car was een Buick Riviera uit 1972. Het boek maakte hem uniek, doet denken aan een reptiel en laat zien wat er mogelijk is met verf op waterbasis. De bolide meet een trotse 5,52 meter en 2,2 ton in gewicht en heeft ongeveer 350 pk. De Buick Riviera Rivtile werd in acht jaar tijd geassembleerd uit onderdelen van ongeveer 2,5 auto's. De Buick Riviera Rivtile werd in acht jaar tijd geassembleerd uit onderdelen van ongeveer 2,5 auto's. Met name het individuele schilderwerk van Gerd Müller, Europees kampioen van de Custom Painter uit 2007, maakt de auto tot een meesterwerk. Het interieur draagt de naam "Boa Constrictor Limone Metallic".



In de volgende expositie is niet alleen het interieur van metaal: als een sculptuur van schroot in originele grootte en met een unieke aandacht voor detail is op de Essen Motor Show een F1-2000 te zien, aan elkaar gelast uit duizenden afzonderlijke onderdelen. Het materiaal is gerecycled schroot van auto-, motor- en vrachtwagenonderdelen. De productietijd was twee maanden. De autosculptuur weegt 1,2 ton en is in opdracht van Michael Schumacher's Kart and Event Center in Kerpen vervaardigd. De F1-2000 is een van de belangrijkste raceauto's in de autosportgeschiedenis van Ferrari, omdat het Italiaanse merk met dit type auto's na meer dan 20 jaar weer een coureurstitel in het wereldkampioenschap Formule 1 in 2000 won - Michael Schumacher zat aan het stuur.



Edel-Tuner Brabus komt aan in Essen met een krachtig off-road voertuig



Tuningspecialist Brabus van Bottrop uit het noordelijke Ruhrgebied presenteert de B40S-550 op basis van de Mercedes-Benz G500. De 4,0-liter V8-biturbo wordt met een software-update van 422 pk naar 550 pk opgewaardeerd, het koppel van 610 naar 800 Newtonmeter. Het terreinvoertuig accelereert van slechts 5,5 seconden tot 100 km/u en bereikt een topsnelheid van 220 km/u. De nieuwe motor is voor het eerst in zijn geschiedenis ontworpen. Dit maakt het een opmerkelijke 0,2 seconde sneller tot 100 km/u dan de standaard Mercedes-Benz G500 - en 20 km/u meer op zijn hoogtepunt. Het bedrijf Brabus werd opgericht in 1977 en werd al snel bekend als een wereldwijde high-end tuner voor Mercedes-Benz modellen.



Italdesign's nieuwe nestje gaat in een heel andere richting. In de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van het allround genie Leonardo da Vinci presenteren de Italianen hun nieuwste ontwerpstudie. De DaVinci is een vierzitter Gran Turismo® met elektrische aandrijving. De auto is geschikt voor twee elektromotoren en er is ruimte in de grond voor de batterijen. In de cockpit bevinden zich drie schermen: één om de instrumenten te vervangen, één voor de passagier en een derde in de middelste tunnel. Het centrale display stelt de gebruiker in staat om infotainment, airconditioning en meer te regelen. De studie kan met slechts enkele aanpassingen in serieproductie gaan.



Rinspeed presenteert toekomstgerichte elektrische voertuigen



Een ander onderzoek wordt gepresenteerd door de Zwitser Frank Rinderknecht. De auto-ontwerper heeft de omvang van zijn Snap-creatie, die vorig jaar werd gepresenteerd en bestaat uit twee scheidbare onderdelen, verder ontwikkeld en verkleind. Het chassis van het voertuig dat nu Microsnap heet, is nu slechts 2,62 m lang en 1,33 m breed. De Microsnap is een klein transportsysteem bestaande uit chassis en carrosserie en wordt het best gebruikt in de stad - als expediteur voor de laatste kilometers. In combinatie met een passagierscabine kan hij ook tot twee personen vervoeren. Een 13 kW en 57 Nm sterke elektromotor dienen als aandrijving. Het bereik is ongeveer 95 kilometer, de maximale snelheid 75 km/u. De motor is uitgerust met een elektromotor van 13 kW en 57 Nm.



De RUF-fabriek uit Pfaffenhofen brengt haar nieuwe sportwagen CTR-jubileum naar Essen. In 2017 presenteerde de autofabrikant een prototype dat voor het eerst gebaseerd was op een volledig door RUF ontworpen en gefabriceerd uit één stuk koolstofvezel chassis (monocoque). De afkorting CTR deed denken aan de legendarische "Yellow Bird", de eerste RUF-biturbo-coupé, die 30 jaar geleden de wereld van de supersportauto's deed verbazen. Dit prototype is verder ontwikkeld en wordt nu in kleine series geproduceerd. De zelfbouw is visueel vergelijkbaar met een Porsche 911 uit de 964-serie. De platte zescilinder boxermotor met 3,6 liter cilinderinhoud achterin levert 710 pk. De auto is 360 km/u snel en weegt 1200 kg.



Meer informatie: www.essen-motorshow.de [https://www.essen-motorshow.de/car-exhibition/]



- Foto is beschikbaar bij epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu [http://www.epa.eu/]) -



www.messe-essen.de [http://www.messe-essen.de/] www.essen-motorshow.de [http://www.essen-motorshow.de/]



Veröffentlichung kostenfrei - Beleg erbeten Publication free of charge - Copy requested



MESSE ESSEN GmbH Messeplatz 1 45131 Essen | Germany



Presse-Kontakt | Press Contact Tom Kraayvanger Fon + 49.(0)201. 72 44-243 tom.kraayvanger@messe-essen.de [mailto:tom.kraayvanger@messe-essen.de]



Presse-Assistenz | Press Assistance Claudia Brügger Fon + 49.(0)201. 72 44-244 Fax + 49.(0)201. 72 44-249 presse@messe-essen.de [mailto:presse@messe-essen.de]



Presse-Fotoservice | Press Photo Service Rainer Schimm Fon + 49.(0)201. 72 44-247 rainer.schimm@messe-essen.de [mailto:rainer.schimm@messe-essen.de]



Web site: https://www.messe-essen.de/