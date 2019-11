Serco kiest GEP en SMART by GEP®-inkoopsoftware voor wereldwijd transformatie-initiatief

- Internationaal overheidsbedrijf selecteert GEP's AI-aangedreven platform voor inkoopsoftware en beheerde inkoopdiensten voor hun geïntegreerde co-sourced transformatie-initiatief



CLARK, New Jersey, 28 november 2019 /PRNewswire/ -- GEP, een toonaangevende aanbieder van software voor inkoop en toeleveringsketens voor Fortune 500 en Global 2000-ondernemingen wereldwijd, kondigde vandaag aan dat Serco Group plc, een internationale leverancier van openbare diensten, GEP heeft gekozen als strategische partner. GEP zal beheerde diensten voor de inkoop alsmede de SMART by GEP(®)-inkoopsoftware, het toonaangevende AI-aangedreven, cloud-native digitale platform voor directe en indirecte inkoop, aan Serco leveren.



Serco, met zijn hoofdkantoor in Hook, Hampshire, VK, is de laatste toevoeging aan een indrukwekkende lijst van toonaangevende bedrijven in het VK en Europa die GEP kiezen als hun leverancier van een complete transformatieoplossing, waarin strategiediensten, digitale technologie en beheerde diensten geïntegreerd zijn.



Als onderdeel van een wereldwijd transformatieprogramma zal GEP Serco's bedrijfsactiviteiten in Europa, het Midden-Oosten en de Aziatisch-Pacifische regio voorzien van sourcing, marktinformatie, leveranciersbeheer alsmede diensten op het gebied van inkoopactiviteiten. Daarnaast heeft Serco het SMART by GEP uniforme platform voor inkoopsoftware [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2655130-1&h=3128818504&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2655130-1%26h%3D2851938416%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%26a%3Dprocurement%2Bsoftware&a=inkoopsoftware] geïmplementeerd voor een volledig dienstenpakket op het gebied van uitgavenbeheer, het bijhouden van besparingen, sourcing, contractbeheer alsmede functies voor het beheren van leveranciers.



Met kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, en diepgaande proces- en domeinkennis in meerdere gespecialiseerde industrieën, is GEP alom erkend als de toonaangevende leverancier van uniforme diensten voor complexe wereldwijde ondernemingen wat betreft het beheren van de inkoop en de toeleveringsketen. GEP is duidelijk de verkozen leverancier van wereldwijde transformatie-initiatieven op het gebied van de inkoop en toeleveringsketen.



De AI-aangedreven SMART by GEP biedt een volledige source-to-pay-functionaliteit in een schitterende en gemakkelijk te gebruiken, cloud-native digitaal platform, met inbegrip van uitgavenanalyse, sourcing, contractbeheer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2655130-1&h=1711319024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2655130-1%26h%3D624901282%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-outsourcing%252Fcategory-management%252Fcontract-management%26a%3Dcontract%2Bmanagement&a=contractbeheer], leverancierbeheer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2655130-1&h=1511683497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2655130-1%26h%3D2758585411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%252Fsupplier-management%26a%3Dsupplier%2Bmanagement&a=leverancierbeheer], procure-to-pay [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2655130-1&h=1562103799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2655130-1%26h%3D23395086%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-outsourcing%252Fprocure-to-pay%26a%3Dprocure-to-pay&a=procure-to-pay], besparingsprojectbeheer en het bijhouden van besparingen, facturatie en andere gerelateerde functionaliteiten.



GEP, een leider in het Gartner Magic Quadrants voor zowel Strategic Sourcing- (Source-to-Contract) en Procure-to-Pay-software, wordt door alle belangrijke analisten- en onderzoeksbureaus in de sector voor de inkoop en toeleveringsketen, geprezen voor zijn gespecialiseerde software en diensten.



Over GEP:



GEP helpt wereldwijde ondernemingen om efficiënter en effectiever te werk te gaan, een concurrentievoordeel te behalen, de winstgevendheid te verhogen, en de bedrijfs- en aandeelhouderswaarde te maximaliseren.



Frisse ideeën, innovatieve producten, ongeëvenaarde domein- en vakdeskundigheid, en slimme, gepassioneerde mensen - dit is hoe GEP uniforme oplossingen voor toeleveringsketens van ongekende schaal, kracht en effectiviteit creëert en levert.



GEP, uitgeroepen tot leider in Gartner Magic Quadrants, de winnaar van Best Procurement Software en Best P2P Provider tijdens de World Procurement Awards, Best Procurement Consultancy tijdens de CIPS Supply Management Awards, en Best Provider tijdens de EPIC Procurement Excellence Awards wordt regelmatig door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters en CPO Rising geëerd als innovator en leider op het gebied van source-to-pay directe en indirecte inkoopsoftware.



GEP wordt ook vermeld als een leider op het gebied van beheerde inkoopdiensten (inkoop-outsourcing) door de Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP. Daarnaast is GEP volgens ALM Intelligence, het belangrijkste onderzoeksbureau in de sector voor beheerconsulting, de leider op het gebied van inkoopstrategie en consulting voor de toeleveringsketen.



GEP, met 21 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, en gevestigd in Clark, New Jersey helpt bedrijven wereldwijd om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Ga voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment strategische en beheerde diensten, naar www.gep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2655130-1&h=486678517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2655130-1%26h%3D4266010243%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gep.com%252F%26a%3Dwww.gep.com&a=www.gep.com]. Ga voor meer informatie over SMART by GEP, ons cloud-native, uniforme source-to-pay-platform, naar www.smartbygep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2655130-1&h=3261395150&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2655130-1%26h%3D1275230564%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252F%26a%3Dwww.smartbygep.com&a=www.smartbygep.com].



