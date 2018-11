Training The Street benoemt Zane Hurst tot hoofd Europese activiteiten

NEW YORK, 28 november, 2018 /PRNewswire/ -- Training The Street (www.TrainingTheStreet.com [http://www.trainingthestreet.com/]), de toonaangevende aanbieder van bedrijfstrainingen voor Wall Street-bedrijven en eersteklas bedrijfsscholen, heeft vandaag aangekondigd dat Zane Hurst is bevorderd tot hoofd Europese activiteiten.





De in het VK gevestigde Hurst is al meer dan negen jaar een gewaardeerd instructeur van Training The Street (TTS) en doceert boekhouding, kapitaalmarkten, financiële modellering en zakelijke waardering. Voor hij bij TTS kwam werken, werkte Hurst in het kantoor in Londen van Bank of America Merrill Lynch als vicevoorzitter in de afdeling EMEA Loan Execution and Management van het bedrijf. Voorts heeft Hurst in de kantoren in New York en Londen van JPMorgan Chase gewerkt, aanvankelijk in hun Financial Sponsors team, als Vormingsinstructeur in hun Analyst and Associate Investment Banking trainingsprogramma en daarna in hun afdeling EMEA Loan Restructuring & Asset Recovery.



"Zane heeft een fundamentele rol gespeeld bij de opbouw en uitbreiding van de Europese aanwezigheid van TTS," zei Scott Rostan, oprichter en algemeen directeur van TTS. "Wij kijken uit naar de nog grotere bijdragen van Zane tijdens onze verdere groei in heel Europa."



Over Training The Street Training The Street (TTS) is de grootste aanbieder ter wereld van vormingscursussen in boekhouding, activabeheer, kapitaalmarkten, financiële modellering en zakelijke waardering voor investeringsbanken, financiële instellingen, adviesbureaus, federale overheidsinstanties, advocatenkantoren, bedrijfsscholen en topuniversiteiten. Met zijn kantoren in financiële centra in de VS, evenals in Londen, India en Hong Kong beschikt TTS over een grote groep van deskundige instructeurs en een ruime praktische ervaring. Momenteel biedt TTS live en virtuele vormingsprogramma's aan stagiairs en voltijds personeel in ongeveer 200 banken en ondernemingen, waaronder de 10 grootste banken van Wall Street. Voorts leidt TTS workshops voor meer dan 100 klanten in de academische wereld, met inbegrip van de beste bedrijfsscholen in de wereld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.trainingthestreet.com [http://www.trainingthestreet.com/].



CONTACT: Jeff Siegel, (646) 808-3653, Jeff@dlpr.com, of Frank Taylor, (646) 808-3647, Frank@dlpr.com



Web site: http://www.trainingthestreet.com/