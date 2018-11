Werkkleding van Carhartt breidt Europese aanwezigheid uit met lancering van e-commerce site

De site is toegankelijk in alle EU-landen en biedt aan de hardwerkende Europese bevolking een betere toegang tot de topwerkkleding van Carhartt



AMSTERDAM, 28 november 2018 /PRNewswire/ -- Carhartt [http://www.carhartt.com/], het Amerikaanse topmerk voor werkkleding sinds 1889, is bezig met het uitbreiden van de toegang tot zijn duurzame, functionele producten voor de hardwerkende Europese mannen en vrouwen met de lancering van zijn nieuwste e-commerce site. In de hele Europese Unie (EU) zullen consumenten de iconische werkkledingstijlen van het merk kunnen aankopen via www.carhartt.com/eu/en-eu [http://www.carhartt.com/eu/en-eu].



https://mma.prnewswire.com/media/160569/carhartt_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/160569/carhartt_logo.jpg ]



"Met de lancering van deze nieuwe e-commerce site heeft de hardwerkende bevolking van Europa nu direct toegang tot de topwerkkleding van Carhartt," zei Albert Foppen, uitvoerend directeur EMEA bij Carhartt. "Wij zijn heel trots dat wij het merk waarop de Amerikaanse arbeiders al bijna 130 jaar lang vertrouwen met de Europese arbeiders en arbeidsters gaan delen."



Met een in Nederland gevestigd distributiecentrum zal de Europese e-commerce site van Carhartt diensten verlenen aan klanten in alle 28 EU-landen, waardoor het mondiale bereik van Carhartt sterk wordt uitgebouwd. Op dit moment ondersteunt de site Engels, Nederlands en Duits en in de nabije toekomst zullen nog andere talen beschikbaar zijn. Via de site kunnen klanten transacties verrichten in euro (EUR) en pond (GBP) en zullen zij een optimale kwaliteitservaring genieten ongeacht het apparaat dat zij gebruiken om te winkelen op www.carhartt.com/eu/en-eu [http://www.carhartt.com/eu/en-eu].



Carhartt lanceerde zijn EMEA-afdeling (Europa, Midden-Oosten en Afrika) voor het eerst in 2000 met een Europees hoofdkantoor in Amsterdam. Vóór de lancering van de Europese e-commerce site van Carhartt, waren de zakelijke activiteiten van Carhartt in Europa vooral gericht op het bouwen aan een vertrouwensrelatie met de consument via zijn partners in de distributiekanalen voor werkkleding.



Carhartt is in 1889 opgericht in Detroit door Hamilton Carhartt. Vandaag bevindt het hoofdkantoor zich in Dearborn, Michigan. Met wereldwijd meer dan 5.100 partners blijft Carhartt een familiebedrijf dat wordt beheerd door de nakomelingen van de oprichter van het bedrijf om ervoor te zorgen dat zijn missie is weerspiegeld in elk geproduceerd kledingstuk.



Over Carhartt, Inc. Het in 1889 opgerichte Carhartt is een mondiaal topmerk voor werkkleding met een rijke geschiedenis van het ontwikkelen van stevige producten voor arbeiders, zowel op als buiten de werkplek. Met zijn hoofdkantoor in Dearborn, Michigan, en zijn meer dan 5.100 partners wereldwijd is Carhartt een familiebedrijf dat wordt beheerd door de nakomelingen van de oprichter van het bedrijf, Hamilton Carhartt. Meer informatie is te vinden op www.carhartt.com [http://www.carhartt.com/].





Contact:

Marga Stehmann

Erica Salomon







Carhartt, Inc. EMEA

Carhartt, Inc.







+31 (0)20 7150283

(313) 749-6632









mstehmann@carhartt.com



esalomon@carhartt.com







Logo - https://mma.prnewswire.com/media/160569/carhartt_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/160569/carhartt_logo.jpg]



Web site: http://www.carhartt.com/