De Cashback World imponeert met een slimme browser extensie voor online shoppers

WENEN, November 28, 2018 /PRNewswire/ --



De browserextensie plug-in "Cashback Helper" maakt het nog makkelijker om te shoppen voor de leden van de internationale Shopping Community, Cashback World. Een Shopping Community met 11 miljoen leden wereldwijd in 47 landen. De praktische tool verzekert shoppers ervan nooit Cashback en andere shopvoordelen mis te lopen.



Cashback World Members ontvangen tot 5% Cashback en Shopping Points bij elke aankoop bij een van onze 120,000 Cashback Partners wereldwijd. Deze kunnen ze inwisselen tegen aantrekkelijke Deals en aanbiedingen. Danzkij de "Cashback Helper" browserextensie voor Firefox, Chrome en Safari, is het nu nog eenvoudiger voor Online Shoppers om van deze shopvoordelen te genieten.



De Cashback Helper informeert shoppers, via de Google zoekbalk, of het bedrijf waar ze naar zoeken een Loyalty Partner van de Cashback World is. De gebruiker ziet in de informatiebalk hoeveel Cashback en Shopping Points er te ontvangen valt en/of er lopende aanbiedingen zijn die gebruikt kunnen worden. Wanneer de gewenste Online Partner wordt gevonden, dient er enkel op "Activeer Cashback" geklikt te worden om de Cashback World shopvoordelen in te schakelen. Dit zegt genoeg over hoe gebruiksvriendelijk de browserextensie is. Men hoeft niet langer op voorhand in te loggen op cashbackworld.com. Het is voldoende om in te loggen via de Cashback Helper met jouw inloggegevens.



En dat is niet alles. Een minimalistisch en duidelijk design maakt het makkelijk om informatie te vinden. Dit door middel van een weergave van onze top Loyalty Partners, nieuwe Loyalty Partners en hun lopende acties. De jacht voor de gewenste online of offline Loyalty Partner wordt net zo eenvoudig: door het klikken op het vergrootglas in de rechterbovenhoek vindt men gemakkelijk de gewenste winkel. Voor supporters van AS Roma, de MotoGP(TM) en alle andere gerenommeerde Loyalty Partners van de Cashback World, bestaat de Cashback Helper ook in het design van hun eigen favoriete club.



Klik op de link voor meer informatie over hoe je de Cashback Helper kan installeren



http://www.cashbackworld.com/helper.



Over Cashback World



De internationale Shopping Community Cashback World biedt aantrekkelijke shopvoordelen (Cashback en Shopping Points) aan consumenten die graag willen besparen door wereldwijd te shoppen met de Cashback Card in de winkel en of online. Aanvullend voorziet Cashback World bedrijven met een niet gecompliceerd en innovatief loyaliteitsprogramma die het voor hen mogelijk maakt deel uit te maken van deze shopping wereld. Cashback World is momenteel actief in 47 landen. 11 miljoen leden genieten van shopvoordelen bij ongeveer 120.000 Loyalty Partners wereldwijd.



Meer informatie op http://www.cashbackworld.com/nl.







Contact:

myWorld Nederland B.V.

Cashback World Service Team

Tel.: +31(0)10-820-99-00

service.nl@cashbackworld.com