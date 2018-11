Thor Trucks uitgeroepen tot hoofdprijswinnaar van AutoMobility LA's 2018 Top Ten Automotive Startups(TM)-competitie

Startup-bedrijf ontvangt een cashbedrag van $ 15.000 en wereldwijde branche-erkenning



LOS ANGELES, 28 november 2018 /PRNewswire/ -- De organisatoren van de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) en AutoMobility LA [https://automobilityla.com/](TM) kondigden vandaag aan dat Thor Trucks [https://www.thortrucks.com/] verkozen is als de hoofdprijswinnaar van de vijfde jaarlijkse Top Ten Automotive Startups Competition(TM) [https://automobilityla.com/top-ten-startups/] (Top Ten), gepresenteerd door Plug and Play en SiriusXM Connected Vehicles. De Top Ten-winnaar van dit jaar, met Audi en URBAN-X als ondersteunende sponsors, en gebouwd door MINI en Urban Us, zal een cashbedrag van $ 15.000 en wereldwijde branche-erkenning ontvangen.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Thor Trucks werd, uit honderden kandidaten, uitgeroepen tot een van de Top Ten startup-bedrijven van dit jaar, dankzij de elektrische wagenparkbeheeroplossingen van het bedrijf. Na het bereiken van de top drie, samen met een uitzonderlijke groep van innovatieve startup-bedrijven uit de hele wereld, waaronder CARMERA [https://www.carmera.com/] en what3words [https://what3words.com/], werd Thor Trucks verkozen tot winnaar, nadat het live on-stage, tijdens de AutoMobility LA, een indrukwekkende prestatie gegeven had. De gerespecteerde jury bestond uit het leidinggevende team van AutoMobility LA, en leiders van belangrijke bedrijven in de mobiliteitssector, waaronder Audi, Mercedes-Benz, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting, en Sirius XM Connected Vehicles.



Thor Trucks is een elektrisch mobiliteitsbedrijf dat zich richt op wagenparkbeheer en het bedrijf heeft kennis uit eerste hand wat betreft de problemen waar men mee te maken krijgt wanneer men een diesel-wagenpark runt, inclusief onderhoud en verouderde hardware. In reactie op deze uitdagingen heeft Thor Trucks het eerste mobiliteitsplatform voor medium tot zware vrachtauto's gebouwd, dat betaalbaar en gemakkelijk te hanteren is. Wat het platform onderscheidt van andere platforms is het speciaal afgestemde batterijontwerp, het dynamische platform en de chassisconfiguraties, evenals het holistische leveringsmodel. Thor Trucks heeft momenteel pre-productie-voertuigen op de weg die gegevens verzamelen, en de officiële productie zal in het eerste kwartaal van 2019 van start gaan.



"Thor Trucks heeft zich bewezen naast een aantal zeer vooraanstaande concurrenten en we zijn verheugd om hen aan te mogen kondigen als de winnaar van onze 2018 Top Ten Automotive Startups Competition," aldus Manuela Papadopol, CEO van Designated Driver en lid van de adviesraad van AutoMobility LA. "De Top Ten-competitie is een competitie die blijft groeien en we zijn altijd onder de indruk van het aantal inzendingen die we elk jaar weer ontvangen. We zijn blij dat we een competitie hebben waarmee veelbelovende startup-bedrijven zich blijven ontwikkelen in de nieuwe mobiliteitssector."



Alle Top Ten startup-finalisten werden tijdens de AutoMobility LA erkend ten aanzien van professionals uit de media en branche, waaronder afgevaardigden van autofabrikanten, tech-executives, ontwerpers, ontwikkelaars, investeerders, dealers, overheidsfunctionarissen, analisten, andere startup-bedrijven en velen meer.



Ga naar AutoMobilityLA.com [http://www.automobilityla.com/] voor meer informatie over de Top Ten finalisten voor dit jaar, of voor aanvullende informatie over de LA Auto Show's AutoMobility LA, of om u aan te melden.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het jaar. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meeste belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal plaatsvinden in de Los Angeles Convention Center van 26-29 november, de onthulling van nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten. De LA Auto Show 2018 zal van 30 nov. tot 9 dec. voor het grote publiek geopend worden. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Volg de LA Auto Show op Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] om het laatste nieuws en informatie over de show te ontvangen, en voor het ontvangen van berichten kunt u zich aanmelden op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA, naar http://www.automobilityla.com/ [http://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar eerdere panels, interviews en thematoespraken op AutoMobility LA's nieuwe podcast op http://automobilityla.com/podcast/ [http://automobilityla.com/podcast/].



Contactpersonen media: Sanaz Marbley / Devon Zahm JMPR Public Relations, Inc. (818) 992-4353 smarbley@jmprpublicrelations.com [mailto:smarbley@jmpr.com] dzahm@jmprpublicrelations.com [mailto:dzahm@jmpr.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/ http://www.automobilityla.com/