CITICPE Deelt Best Global Private Equity Fund Gold Award bij Private Equity Exchange & Awards 2018

BEIJING en PARIJS, 27 nov. 2018 /PRNewswire/ -- CITICPE heeft een gouden onderscheiding ontvangen in de categorie Best Global Private Equity Fund (beste private aandelenfonds ter wereld, vert.) bij de Private Equity Exchange & Awards 2018, een toonaangevend pan-Europees evenement rondom private equity dat gehouden wordt in Parijs en georganiseerd wordt door het bekende media- en ratingbureau Leaders League.



CITICPE is tot op heden de enige Chinese participatiemaatschappij die een dergelijke onderscheiding al twee jaar achtereen heeft gewonnen, daarmee de voortdurende erkenning demonstrerend van de internationale beleggingswereld voor CITICPE als vooraanstaand vermogensbeheerder uit China.



Met de Private Equity Exchange & Awards worden de best presterende private aandelenfondsen ter wereld onderscheiden. Een jury van 80 investeringsveteranen, bestaande uit Limited Partners en Asset Managers, doet uitgebreid onderzoek naar algeheel bestuur en prestaties van de bedrijven, waaronder met name hun strategische positionering, management teams, sectorkennis in het afgelopen decennium, en beleggingsresultaten, verwezenlijkingen en distributies over de afgelopen drie jaar, alvorens de eindwinnaars te selecteren.



Sinds de oprichting in 2008 concentreert CITICPE zich op zes belangrijke sectoren, te weten Technologie & Internet, Industrie & Energie, Zakelijke en Financiële Dienstverlening, Consument & Vrije Tijd, Gezondheidszorg en Vastgoed. Daarbij past het een lange-termijn investeringsbeleid toe met investering in Chinese en internationale bedrijven die verbonden zijn met de groei van China, en is het sterk toegewijd aan het faciliteren van de groei van zijn portefeuillebedrijven, het toepassen van wereldwijde best practices op zijn investeringsprocedure en duurzaam investeerdersrendement. Het Bedrijf beheert momenteel ruim USD 15 miljard (RMB 100 miljard) voor institutionele beleggers rond de hele wereld.



Lefei Liu, Voorzitter en Chief Executive Officer van CITICPE, reageert: "Wij zijn vereerd dat we een gouden onderscheiding hebben gekregen bij de Private Equity Exchange & Awards in 2018, het jaar van het 10-jarig jubileum van CITICPE. In de afgelopen tien jaar hebben wij superieur rendement behaald voor onze investeerders, een investeringsbenadering gehanteerd die op waarden is gebaseerd en onszelf neergezet als vermogensbeheerder met een sterke bedrijfscultuur. Over de komende tien jaar zetten wij deze bescheiden opstelling en open houding voort, passen wij best practices toe van eigen land en uit het buitenland, en gaan we samenwerken met onze branchegenoten om onze beleggingscapaciteiten en corporate governance van Chinese PE-firma's verder te verbeteren, geleidelijk aan internationale erkenning te verwerven en bij te dragen aan de economische ontwikkeling van China en de rest van de wereld."



In de categorie Best Global Private Equity Fund van 2018 heeft, naast CITICPE, de vooraanstaande beleggingsonderneming Apollo Global Management een gouden onderscheiding ontvangen. In dezelfde categorie als vorig jaar heeft CITICPE, tesamen met KKR, Blackstone en andere internationale beleggingsondernemingen zilveren onderscheidingen ontvangen.



Het in Parijs gevestigde Leaders League is een media en ratingbureau, dat de afgelopen 17 jaar de Private Equity Exchange & Awards heeft georganiseerd.



Over CITICPE



CITICPE is een toonaangevende alternatieve vermogensbeheerder, met vermogenscategorieën van private equity tot mezzanine-financiering en de publieke markt. In 2008 opgericht door een wereldklasse-team van investeringsprofessionals en ondersteund door meer dan 200 investeerders in binnen- en buitenland, kent CITICPE China als geen ander en is het een internationale op de lange termijn gerichte investeerder. Het bedrijf gebruikt zijn sectorkennis om transacties te ontwikkelen en waardecreatie te stimuleren tijdens de post-investeringsfase. CITICPE volgt een behouden investeringsbenadering om zo het investeerderskapitaal te bewaken en te doen groeien. De private aandelenportefeuille met meer dan 100 bedrijven is sterk uiteenlopend qua sector en fase van de investering. CITICPE is trots op zijn toekomstgerichte beleggingsfilosofie en werkt hard om aandeelhouderswaarde op de lange termijn te creëren en de wereld te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.citicpe.com [http://www.citicpe.com/].



