De Britse vestigingen van AIT Worldwide Logistics verdienen prioriteit bij de douane-inklaring als erkende marktdeelnemers

Wereldwijde leider in transportlogistiek verdient een internationaal keurmerk van supply chain-veiligheid en kwaliteit



ITASCA, Illinois, 28 oktober 2020 /PRNewswire/ -- De belasting- en douane-unie van de Europese Commissie heeft onlangs de drie locaties van AIT in het VK - Exeter, Londen en Manchester - goedgekeurd als Authorized Economic Operators (AEO's), waardoor de locaties prioriteit krijgen bij inklaring.



"We zijn er trots op dat we met deze wereldwijd erkende goedkeuring de toewijding van onze locaties in het Verenigd Koninkrijk aan perfectie kunnen benadrukken en we zijn er blij mee dat we als resultaat onze klanten nog snellere douane-inklaringsdiensten kunnen aanbieden", aldus Greg Weigel, Executive Vice President van AIT.



"Met de kans op een harde Brexit zal de AEO-status van AIT in het Verenigd Koninkrijk een bijzonder nuttig verschil maken voor onze klanten, door hen een vereenvoudigde en efficiënte douaneafhandeling en prioritaire importafhandeling te bieden", voegde hij eraan toe.



AEO-accreditatie is beschikbaar voor financieel stabiele, gevestigde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die actief betrokken zijn bij douaneoperaties en internationale handel. AEO-accreditatie is een internationaal erkend keurmerk voor de veiligheid en kwaliteit van de toeleveringsketen.



Volgens Weigel vereist AEO-goedkeuring een uitgebreid onderzoeksproces om goed gedocumenteerde interne normen en naleving aan te tonen. Bovendien laat de AEO-status klanten weten dat de douanecontroleprocedures van hun expediteur niet alleen voldoen aan de eisen van de overheid, maar ook consequent een hoge standaard bereiken voor de veiligheid en de beveiliging van vracht.



"We zijn er blij mee dat onze klanten kunnen profiteren van snellere cyclustijden en verbeterde betrouwbaarheid via onze locaties in het VK naar alle punten in Europa en de rest van de wereld", aldus Weigel. "Deze prestatie is een direct resultaat van de toewijding van het Britse team om de kernwaarden van AIT na te leven, met name hoge prestaties."



De locatie van AIT in Amsterdam kreeg in 2017 de AEO-status. Ga naar www.gov.uk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2959260-1&h=3169281471&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959260-1%26h%3D1951430560%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gov.uk%252Fguidance%252Fauthorised-economic-operator-certification%2523%253A%257E%253Atext%253DAuthorised%252520Economic%252520Operator%252520(%252520AEO%252520)%252520status%252Cmeet%252520UK%252520and%252520EU%252520standards.%26a%3Dwww.gov.uk&a=www.gov.uk] voor meer informatie over het Authorized Economic Operators-programma.



