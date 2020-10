's Werelds eerste vliegende auto nu te zien op de Nederlandse snelwegen

Bent u ooit op de snelweg ingehaald door een vliegende auto? Dat kan nu gebeuren. De Nederlandse vliegende auto, de PAL-V Liberty, is officieel goedgekeurd om de weg op te gaan en kan worden gespot op de Europese (snel)wegen.



RAAMSDONKSVEER, Nederland, 28 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Na het succesvol rijden en vliegen met een prototype in 2012, is PAL-V gestart met de ontwikkeling van de PAL-V Liberty, het commerciële product.



Onlangs heeft de PAL-V Liberty de Europese testen doorstaan en mag het voertuig de openbare weg op. Na het afronden van een zwaar en uitgebreid testprogramma, waar PAL-V in Februari 2020 mee gestart is, is het voertuig nu volledig goedgekeurd.



https://mma.prnewswire.com/media/1320542/PAL_V_Flying_Car.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1320542/PAL_V_Flying_Car.jpg]



Mike Stekelenburg, CTO van PAL-V, legt uit hoe hij deze reis beleefde: "Met de herinneringen van het vliegen en rijden van ons proof-of-concept, de PAL-V ONE, keek ik er naar uit om de Liberty te gaan testen. We werken al enkele jaren samen met de RDW om deze mijlpaal te behalen en de ontlading in het team was daarom ook enorm. Het was een hele uitdaging om met een "opgevouwen vliegtuig" aan alle toelatingseisen op de weg te voldoen. " Stekelenburg voegt eraan toe: "voor mij is de essentie bij het succesvol maken van een vliegende auto, om ervoor te zorgen dat het ontwerp voldoet aan zowel de lucht- als de wegregelgeving. Ik voel een enorme energie en motivatie in ons team om de volgende stappen te zetten om de laatste paar mijlpalen te behalen en de Liberty gecertificeerd de lucht in te krijgen."



De komende maanden zal de Liberty duurtesten gaan uitvoeren, dus je kan, vanaf nu, echt een vliegende auto op de snelweg tegenkomen! Sommige mensen hebben dit al meegemaakt tijdens de filmopnames van de PAL-V in bijvoorbeeld Rotterdam. De aankomende tijd zullen de duurtesten vooral plaatsvinden in Nederland.



Hans Joore, testrijder bij PAL-V: "Toen ik de PAL-V voor het eerst startte, kreeg ik kippenvel! Al ons werk van de afgelopen jaren kwam samen op dat ene cruciale moment. Het tot leven komen van het voertuig was waanzinnig en het rijden is geweldig! Het voertuig rijdt comfortabel en stuurt fijn, en met een gewicht van slechts 660 kg accelereert het voertuig behoorlijk goed. Het voelt echt als een sportwagen, sensationeel."



Sinds 2015 is PAL-V bezig met de luchtvaart certificatie van het Liberty design onder de begeleiding van EASA, de Europese luchtvaartautoriteit. De afronding hiervan wordt in 2022 verwacht. De certificering van de PAL-V Liberty profiteert van de opgedane certificatie ervaring van het eerdere vlieg-programma met de PAL-V ONE. Meer dan 1200 testrapporten moeten worden aangeleverd voordat de Liberty zijn laatste 150 vlieguren mag gaan maken. Nadat dit is afgerond, kan er direct begonnen worden met de leveringen van de voertuigen aan de eerste klanten.



Omdat 80% van de toekomstige PAL-V piloten nieuw zijn in de luchtvaart, zijn sommige klanten al gestart met hun vliegtraining bij de PAL-V FlyDrive Academy.



PAL-V CEO Robert Dingemanse sluit af: "Dit is een grote stap voorwaarts voor ons, vanaf hier gaan we in de volgende versnelling naar onze laatste mijlpalen. Daarnaast is de Liberty de komende tijd te zien op onze roadshow door Europa. Houd onze agenda in de gaten waar de PAL-V de aankomende tijd te zien is. Ik nodig jullie graag uit om eens langs te komen bij een van onze stops." www.PAL-V.com/roadshow [http://www.pal-v.com/roadshow]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1320542/PAL_V_Flying_Car.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1320542/PAL_V_Flying_Car.jpg]



