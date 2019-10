Croma-Pharma GmbH breidt zijn product-portfolio uit met elure(TM)

Croma introduceert elure(TM), een geavanceerde pigment regulerende huidverzorgingslijn



LEOBENDORF, Oostenrijk, 28 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Croma streeft altijd naar een verdieping van het productportfolio ter ondersteuning van zijn klanten in de esthetische branche. Met de verwerving van de distributierechten van elure(TM) in zijn strategische markten, kan Croma nu een aantrekkelijke nieuwe huidverzorging aanbieden. Deze nieuwe lijn is specifiek gericht op hyperpigmentatie en beschikt over een unieke werkzame formule.



Een unieke aanpak voor pigment regulatie De geavanceerde huidverzorging van elure(TM) is een klinisch bewezen cosmetische lijn met een krachtige, actieve formule die een effectieve oplossing biedt om op een milde maar snelle manier pigmentvlekken te verminderen en de teint verbeteren. Het is gebaseerd op de unieke wetenschappelijke ontdekking van de in de natuur voorkomende stof Melanozyme(TM), dat hardnekkige verkleuringen vervaagt en vermindert en zorgt voor een egalere teint waardoor de huid er helder en stralend uitziet. Zonder het gebruik van exfoliërende of andere agressieve middelen kan elure(TM) het hele jaar door gebruikt worden en het product is geschikt voor alle soorten huidtypen, zelfs de meest gevoelige. Producten kunnen vanaf 1 november 2019 besteld worden.



Over Rakuto Bio Technologies Ltd. (RBT)



Rakuto Bio Technologies Ltd. is een in Israël gevestigd biotechnologiebedrijf. Met elure(TM) is een unieke huid verhelderende oplossing gevonden dat direct en selectief melanine afbreekt. Melanine is de veroorzaker van huidpigmentatie.



Over Croma-Pharma GmbH



Croma-Pharma GmbH (Croma), opgericht in 1976, is een Oostenrijks familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de industriële productie van hyaluronzuur injectables binnen de medische esthetiek, oogheelkunde en orthopedie. In aanvulling op de HA fillers uit de eigen productielocatie als belangrijkste product, brengt Croma PDO draden, een Platelet Rich Plasma (PRP)-systeem in samenwerking met Arthrex® en de klinisch bewezen huidverzorgingslijnen Universkin(TM) en elure(TM) op de markt. Croma beschikt momenteel over 12 internationale verkoopmaatschappijen en distribueert zijn producten in meer dan 70 landen.



