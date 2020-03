Live tv-programma (19:00-20:00 uur, RTL5) onder regie David Grifhorst gaat door



Nationale Kinderherdenking Madurodam: aangepast programma zonder publiek



Den Haag, 18 maart 2020 – In navolging van de vandaag afgekondigde maatregelen omtrent de Nationale Herdenking op de Dam door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, past ook de Nationale Kinderherdenking bij Madurodam dit jaar het programma aan. De jaarlijkse, grootschalige bijeenkomst op het voorplein van Madurodam vervalt. Het live tv-programma “Het is stil in Madurodam” dat op 4 mei tussen 19:00 en 20:00 uur vanuit Madurodam wordt uitgezonden door RTL5 is een vorm die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. Deze uitzending gaat wel door, maar zonder publiek bij de opnames.



Vorige maand kondigde de organisatie aan dat regisseur David Grifhorst, bekend van onder meer The Passion, ter gelegenheid van ’75 jaar vrijheid’ ten behoeve van de vijfde editie van de Nationale Kinderherdenking een live-tv-concept heeft ontwikkeld. Met behulp van de nieuwste live Augmented Reality (AR)-technieken worden verhalen over oorlog en het belang van leven in vrede en vrijheid op een indringende manier tot leven gebracht voor kinderen en hun (groot)ouders. David Grifhorst: “Het geeft een heel goed gevoel dat we gezamenlijk de schouders eronder zetten om zo’n belangrijk onderwerp als vrijheid en onvrijheid, nu meer dan ooit, onder de aandacht brengen. In alles wat we doen staat de veiligheid en gezondheid van mensen uiteraard wel voorop.”



Het tv-programma ‘Het is stil in Madurodam’ is een aanvulling op de (educatieve) projecten rondom de Nationale Kinderherdenking en werkt toe naar de twee minuten stilte en de betekenis daarvan. Het is een gespreksstarter voor gezinnen. Een uitzending waarin jong en oud de tijd kan nemen om met elkaar stil te staan bij de betekenis van 4 mei. Dit bijzondere TV-concept wordt, net als The Passion dit jaar, dus zonder publiek opgenomen maar voor een groot publiek uitgezonden.



Op zoek naar eigentijdse alternatieven



De organisatie van de Nationale Kinderherdenking Madurodam onderzoekt op dit moment alternatieve manieren om kinderen en gezinnen in aanloop naar en tijdens 4 mei op een begrijpelijke en toegankelijke manier stil te laten staan bij moeilijke thema’s als ‘herdenken’ en ‘het belang van leven in vrijheid’. Bedrijven en organisaties die hieraan bij willen dragen zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de organisatie van de kinderherdenking, aldus woordvoerder Marianne Aalders. “Het is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit om gezamenlijk stil te staan bij de verbindende thema’s waar het op 4 mei om draait. En vooral ook samen te zoeken naar creatieve oplossingen om (groot)ouders en kinderen hierbij te betrekken.”



De organisatie van de Nationale Kinderherdenking onderzoekt daarnaast alternatieve invullingen voor de (educatieve) projecten in aanloop naar de Nationale Kinderherdenking. De organisatie gaat hierover in gesprek met alle betrokken partijen.



Voor meer informatie: www.NationaleKinderherdenking.nl