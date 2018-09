AutoMobility LA maakt sponsoren, jury en prijzen bekend voor Top Ten Automotive Startup Competition gepresenteerd door Plug And Play & Sirius XM

Audi en URBAN-X genoemd als sponsor van vijfde editie van jaarlijkse competitie voor start-ups.



Hoofdprijswinnaar ontvangt dit jaar $15.000 in cash.



LOS ANGELES, 28 september 2018 /PRNewswire/ -- AutoMobility LA(TM) [https://automobilityla.com/], onderdeel van de Los Angeles Auto Show [https://laautoshow.com/] (LA Auto Show®), maakte vandaag de namen van de sponsoren bekend. Zo treden Plug and Play [https://www.plugandplaytechcenter.com/], een van de belangrijkste platforms voor versnellingsprogramma's in Silicon Valley, en SiriusXM



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg ]



Connected Vehicles, een nieuwe abonnementsdienst voor auto's van SiriusXM [https://www.siriusxm.com/]®, op als sponsor van de 2018 Top Ten Automotive Startups Competition(TM) die wordt gepresenteerd door Plug and Play en Sirius XM (Top Ten). Daarnaast zullen Audi [https://www.audiusa.com/] en URBAN-X [https://www.urban-x.com/](TM) - gemaakt door MINI en Urban Us - de rol van ondersteunende sponsor voor de competitie op zich nemen.



De jury van deze vijfde editie van de jaarlijkse Top Ten Competition bestaat uit vooraanstaande vertegenwoordigers van grote bedrijven op het gebied van automotive en technologie, zoals o.a. Audi, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting en Sirius XM Connected Vehicles. De jury zal in oktober drie start-ups, die hun innovaties tijdens AutoMobility LA zullen voorstellen, kiezen die doorgaan naar de finale. De uiteindelijke winnaar zal na de live presentaties en beraadslaging door de jury worden bekendgemaakt.



De hoofdprijswinnaar ontvangt een bedrag in contanten van $15.000. Alle finalisten krijgen een stand tijdens AutoMobility LA, evenals de mogelijkheid reclame voor zichzelf te maken bij 's werelds invloedrijkste autoproducenten, leiders uit de technologische branche, ontwikkelaars, investeerders etc.



Top Ten biedt auto-technische start-ups een platform om hun ideeën en geavanceerde technologie onder de aandacht te brengen van invloedrijke personen in de sector en bij investeerders. De Top Ten-winnaars kunnen ieder jaar rekenen op een belangrijke stap voorwaarts in hun ontwikkeling binnen de mobiliteitsindustrie. Zo sleepte het Zwitserse WayRay [https://wayray.com/], de Top Ten-winnaar van vorig jaar en ontwikkelaar van augmented reality, tijdens hun zoektocht naar geld voor de huidige Serie C een investering in de wacht van Porsche [https://www.porsche.com/usa/], waarmee het totale financieringsbedrag uitkwam op $80 miljoen. De Top Ten-finalist van 2017, Innoviz Technologies [https://innoviz.tech/], werkt inmiddels samen met BMW om de zelfrijdende auto's van het merk te voorzien van diens LiDAR-sensoren Niveau 3-5, die ze in staat stelt hun omgeving te 'zien'.



"De Top Ten Automotive Startup Competition is een integraal onderdeel van de beurs en maakt duidelijk dat we ons blijven inzetten om de volgende start-ups te vinden die de mobiliteitsindustrie echt vooruithelpt," aldus Terri Toennies, Executive Vice President en General Manager van AutoMobility LA en de LA Auto Show. "We zijn steeds weer onder de indruk van de grensverleggende inzendingen van bedrijven wereldwijd die actief zijn op het gebied van automotive en technologie. We kijken ook nu weer uit naar wat er dit jaar tijdens de show zal worden gepresenteerd aan talent en ideeën, en welke samenwerkingen daar eventueel uit zullen voortkomen."



Uiterlijke datum voor inzendingen voor de Top Ten-editie van dit jaar is 30 september 2018. Kijk voor meer informatie en/of deelname op: https://automobilityla.com/top-ten-startups [https://automobilityla.com/top-ten-startups].



De 2018 Top Ten Automotive Startups Competition(TM) vindt plaats tijdens AutoMobility LA en wordt gepresenteerd door Plug and Play en Sirius XM op dinsdag 27 november a.s. in het Technology Pavilion.



Voor meer informatie over AutoMobility LA, aanmelden of een hotel boeken via de officiële provider van de beurs, kunt u terecht op: AutoMobilityLA.com [http://www.automobilityla.com/].



Luisteren naar de panelgesprekken, interviews en informele gesprekken met Tim Stevens van CNET kan via de AutoMobility LA podcast. U kunt de postcast downloaden en beluisteren via:https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2 [https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show(®)) wordt sinds 1907 jaarlijks georganiseerd en is de belangrijkste Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de belangrijkste kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal tussen 26 en 29 november plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center, waar nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten zullen worden onthuld. De LA Auto Show 2018 zal van 30 november tot 9 december toegankelijk zijn voor het grote publiek. AutoMobility LA is dé gelegenheid voor de nieuwe autobranche om zaken te doen, baanbrekende nieuwe producten te onthullen en met strategische aankondigingen in aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals te komen. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en de exploitatie en organisatie zijn in handen van ANSA Productions. Voor het laatste nieuws en actuele informatie kunt u de LA Auto Show volgen via Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/]. Voor het ontvangen van de laatste nieuwberichten kunt zich aanmelden op: http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Kijk voor meer informatie over de AutoMobility LA op: https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA via Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Eerdere panelgesprekken, interviews en keynotes kunt u beluisteren op de nieuwe podcast van de AutoMobility LA via: https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/].



Contactpersonen voor de media: Sanaz Marbley/Devon Zahm JMPR Public Relations, Inc. (818) 992-4353 smarbley@jmpr.com [mailto:smarbley@jmpr.com] dzahm@jmpr.com [mailto:dzahm@jmpr.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/