Cybereason kondigt haar nieuwste klant G-Star Raw aan

AMSTERDAM, 28 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Cybereason [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2561433-1&h=2770262645&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2561433-1%26h%3D470112220%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.grooveapp.com%252Furl%252Fhdrtxpykd45xclssn8kzc%252FaHR0cDovL3d3dy5jeWJlcmVhc29uLmNvbS8%25253D%26a%3DCybereason&a=Cybereason], makers van het toonaangevende Cyber Defense Platform, heeft vandaag aangekondigd dat G-Star Raw de nieuwste klant van het bedrijf is geworden. G-Star Raw is een van 's werelds grootste denimbedrijven. Cybereason heeft samengewerkt aan dit nieuwste klantcontract met haar partner Kahuna Network Solutions, een toonaangevende leverancier van IT-infrastructuur.



"Met de invoering van de bekroonde oplossing van Cybereason heeft G-Star Raw nu een volledig beeld van wat er zich afspeelt in onze omgeving, en zo kunnen we potentieel schadelijke activiteiten snel detecteren en erop reageren. Over het algemeen verliep de recente implementatie naadloos en het duurde slechts enkele dagen. Om tijd te besparen en extra risico's te beperken levert Cybereason bovendien extra beveiligingsservices om de groei van G-Star te ondersteunen", zei Edwin Blaak, IT Infrastructure Manager bij G-Star.



"Cybereason is verheugd dat G-Star onze nieuwste internationale klant in de Benelux is en we kijken ernaar uit nauw samen te werken met Kahuna om ervoor te zorgen dat schadelijke activiteiten in hun omgeving worden gedetecteerd en gestopt voordat materiële schade kan plaatsvinden. Cybereason's Cyber Defense Platform is het beste in de branche, en kan meer dan 8 miljoen incidenten per seconde correleren, om retailers zoals G-Star de kans te geven criminele activiteiten voor te blijven en activa te beschermen", zei Kim Hansen, Sales Director Benelux en Denemarken, Cybereason.



Over G-Star Sinds onze oprichting in 1989 is de filosofie van G-Star altijd geweest, 'Just the Product'. Deze heldere aanpak heeft geleid tot veel primeurs op het gebied van denim: de introductie van 'luxe denim voor de straat', door vakmanschap op hoog niveau te combineren met een voorsprong op straatniveau om zo een nieuwe denimsector te creëren; de positionering van onbewerkte, onbehandelde denim als draagbaar en aantrekkelijk materiaal; en de evolutie van ons onderscheidende denimsilhouet, door de toepassing van architecturale concepten en 3D-denken in denimconstructie.



Over Cybereason Cybereason, makers van het toonaangevende Cyber Defense Platform, geeft het voordeel terug aan de verdediger door een volledig nieuwe benadering van cybersecurity. Cybereason levert eindpuntdetectie en -respons (EDR), next-generation antivirus (NGAV) en actieve bewakingsservices, mogelijk gemaakt door de machineoverschrijdende correlatiemotor. De Cybereason-productreeks biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid, verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van analisten en vermindert het beveiligingsrisico. Cybereason is in particulier bezit en heeft haar hoofdkantoor in Boston, met kantoren in Londen, Sydney, Tel Aviv, Tokio, de regio Azië en de Stille Oceaan, en continentaal Europa.



