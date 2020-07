Supermicro en Scality werken samen om de implementatie van bedrijfssoftware voor gedefinieerde opslag te vereenvoudigen

Supermicro levert, in samenwerking met een toonaangevend softwarebedrijf, een op locatie geoptimaliseerde software-gedefinieerde opslagoplossing voor grootschalig beheer van ongestructureerde gegevens



SAN JOSE, Californië, 28 juli 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, kondigde vandaag een nieuwe oplossing aan waarbij gebruik gemaakt wordt van het Scality® RING-aanbod, zodat bedrijven in staat gesteld worden om hun meest waardevolle activa, hun gegevens in hybride cloud-implementaties of op locatie, te schalen en beschermen.



Scality RING is een door software gedefinieerd native oplossing voor bestand- en objectopslag voor grootschalige opslag en beheer van ongestructureerde gegevens op locatie. RING maakt zowel prestatie-geoptimaliseerde als capaciteit-geoptimaliseerde opslag mogelijk met geautomatiseerde gegevensduurzaamheidsniveaus die gebruik maken van meerdere gegevensbeschermingsmethoden inclusief geodistributiemogelijkheden. De oplossing van Supermicro en Scality levert een opslagraamwerk op petabyte-niveau, alsmede kosteneffectieve schaalvergroting, prestaties en veerkracht, in combinatie met de geoptimaliseerde hardwareconfiguraties van Supermicro, waarmee klanten een toepassing-achtige implementatie en serviceniveau geboden krijgen om te voldoen aan hun bedrijfsvereisten.



"Als onderdeel van onze voortdurende inzet om met toonaangevende softwareorganisaties samen te werken, werkt Supermicro nu samen met Scality om een eenvoudige, schaalbare en krachtige opslagoplossing te bieden voor de meest veeleisende omgevingen van vandaag de dag," aldus Vik Malyala, Senior Vice President van Supermicro. "Klanten zullen snel zien hoe gemakkelijk het is om Scality RING-software op de servers en opslagsystemen van Supermicro te installeren. Met onze referentiearchitecturen kunnen we vanuit onze flexibele Building Block Solutions®-benadering oplossingen ontwerpen en implementeren die gebaseerd zijn op de vereisten van de klant."



Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om capaciteit-geoptimaliseerde RINGs of prestatie-geoptimaliseerd RINGs te bouwen. In alle gevallen abstraheert de RING-software de onderliggende fysieke servers en harde schijven. RING kan de toegangskenmerken met lagere latentie van NVMe benutten om zijn interne metadata te behouden. RING is ontworpen om in de loop van de tijd uitgebreid te worden, over verschillende servergeneraties, net als de toenemende verwachte opslagdichtheden die een normaal onderdeel zijn van de levensduur van het RING-platform



"We zijn verheugd om samen met Supermicro een oplossing te creëren waar onze klanten van zullen kunnen profiteren," aldus Wally MacDermid, Vice President Strategic Alliances bij Scality. "Innovatieve organisaties die op zoek zijn om hun infrastructuur te transformeren voor de huidige digitale economie willen oplossingen die gemakkelijk te implementeren en onderhouden zijn terwijl ze hun belangrijkste bezit, hun gegevens, beschermen. Supermicro's zeer configureerbare systemen met de nieuwste storage-interfacetechnologieën gecombineerd met Scality's toonaangevende RING, geeft klanten zakelijke flexibiliteit, veerkracht en efficiëntie om de uitdagingen op het gebied van gegevensopslag en bezetting op te lossen op petabyte-niveau."



Ga voor gedetailleerde informatie over Supermicro's oplossing voor Scality RING naar: https://www.supermicro.com/en/solutions/scality-ring [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2868500-1&h=1457806939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868500-1%26h%3D4227922862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fscality-ring%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fscality-ring&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fsolutions%2Fscality-ring]



