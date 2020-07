Explosieve groei en mogelijkheden stimuleren europese uitbreiding voor Kaon Interactive

Het interactieve verkoop- en marketingplatform van Kaon versnelt digitale transformaties voor Europese ondernemingen na COVID-19



MAYNARD, Massachusetts, 28 juli 2020 /PRNewswire/ -- Kaon Interactive [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2868185-1&h=93160542&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868185-1%26h%3D1590905795%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kaon.com%252F%26a%3DKaon%2BInteractive&a=Kaon+Interactive], de toonaangevende leverancier van interactieve verkoop- en marketingtoepassingen voor wereldwijde B2B-merken, kondigde vandaag zijn uitbreiding naar Europa aan om de samenwerkingsverbanden van het bedrijf met wereldwijde B2B-organisaties te versterken. Het bedrijf heeft ook twee nieuwe bestuurders aangesteld om de uitbreiding naar de EU te vergemakkelijken. Het bedrijf heeft toonaangevende Europese bedrijven, zoals Theo Förch [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2868185-1&h=3720085918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868185-1%26h%3D3805545465%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fen.foerch.com%252F%26a%3DF%25C3%25B6rch&a=F%C3%B6rch] GmbH & Co. KG, als grote nieuwe klanten aan zijn klantenbestand toegevoegd.



De oplossingen van Kaon Interactive worden gebruikt door verkoopteams en marketeers in zo'n 150 landen. "Ondanks de daling met dubbele cijfers van de wereldwijde economische activiteiten sinds maart 2020, is de klantbetrokkenheidsindex van Kaon met betrekking tot zijn interactieve verkoop- en marketingtoepassingen gestegen met meer dan 55%" aldus Gavin Finn, President & CEO van Kaon Interactive. "Gebaseerd op onze geaggregeerde gebruikersgegevens voor digitale verkoop- en marketingtoepassingen, zagen Europese bedrijven een forse daling in B2B-verkoopactiviteiten onmiddellijk volgend op de lockdown van hun land, en vond er geen snelle overgang naar virtuele verkoopomgevingen plaats. Een groot aantal Europese bedrijven ervaart nog steeds problemen met het ontwikkelen en implementeren van strategieën om zich aan te passen aan een overwegend digitaal model van klantbetrokkenheid. Deze Europese uitbreiding geeft Kaon de mogelijkheid om zakelijke klanten te helpen tijdens en na deze crisis."



Met de transformatieve verkoop- en marketingtoepassingen van Kaon worden bedrijven in staat gesteld om een product of de waarde van een oplossing effectief te communiceren aan potentiële klanten door middel van interactieve ervaringen, virtueel. Deze toepassingen helpen met het verhogen van de verkoopcijfers en het verlagen van de marketingkosten. De toepassingen worden één keer gemaakt en overal ingezet, op alle commerciële apparaten en besturingssystemen.



Een innovatieve Europese industriële leider is Theo Förch GmbH & Co. KG, met zijn hoofdkantoor in Neuenstadt, Duitsland. Hun digitale verkoopplatform vormt de kern van hun concurrentiestrategie, en transformeert volledig hun model voor klantbetrokkenheid. Om hun VARO(®)-opslagsysteem voort te stuwen naar verder marktleiderschap, hebben zij zich gericht op het verbeteren van de klantervaring, en hebben zij een interactieve toepassing voor verkoopbetrokkenheid geïmplementeerd om individuele producten te helpen visualiseren, specificeren en bestellen en oplossingen te voltooien tijdens de verkoopbijeenkomsten. FÖRCH kampte met het probleem om gemakkelijk de vraag- en verbruiksflexibiliteit van hun VARO-schappen-, opslag- en rekoplossingen te laten zien, en stelde Kaon Interactive aan om elke klantoplossing te configureren en visueel in te delen.



"Voorafgaand aan het gebruik van de Kaon Interactive Space Planning Tool-toepassing, volgden we de standaardpraktijk door handmatig specificaties en voorstellen te ontwikkelen om systemen te ontwerpen die geconfigureerd waren in de omgeving van onze klanten," aldus Alexander Emmert, Business Unit Manager Digital Business International bij FÖRCH. "Vandaag de dag hebben we een groot deel van dat proces geautomatiseerd, waardoor de oplossingen van de klant verbeterd worden en de verkoopcyclus en de doorlooptijd van de klant drastisch verminderd worden. Het systeem creëert automatisch consistente visuals waardoor een gemeenschappelijke en correcte verstandhouding tussen de klant, verkoop, ons voorraadsysteem, alsmede de levering en installatie gecreëerd wordt. De pandemie heeft de waarde van deze digitale strategie benadrukt, omdat de efficiëntie en het interactieve karakter van deze toepassing het vermogen van onze verkopers op briljante wijze heeft getransformeerd om effectief de klant te betrekken en complexe productaanbiedingen te communiceren. Het is een gamechanger."



Om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende Europese vraag, heeft Kaon onlangs twee belangrijke personen in Nederland aangenomen, waaronder voor voorname directeursfuncties. Kaons nieuwe medewerkers zijn:





-- Thomas Scheerder, Senior Director, Strategic Accounts, heeft

verschillende verkoopposities bekleed voor opkomende technologie-,

evenement- en softwarebedrijven.

-- Sandra Velema-Hijnen, Executive Director - Head of Account Management,

een zeer effectieve leider op het gebied van verkoop- en

bedrijfsontwikkeling die een succesvolle carrière heeft opgebouwd in

het stimuleren van groei door middel van B2B-consultatieve

partnerschappen met klanten.

Uit het toegenomen gebruik van de toepassingen van Kaon tijdens deze crisis kunnen we drie lessen leren: de kracht van een digitaal transformatieplatform in het huidige mondiale klimaat, het belang van flexibiliteit in zakelijke en klantbetrokkenheid, en de behoefte aan een groeimentaliteit voor zowel de korte- als de langetermijnplanning van de bedrijfscontinuïteit. Kaon is verheugd om door deze Europese expansie verdere groei en succes te realiseren voor zijn klanten.



Over Kaon Interactive

Kaon Interactive is een B2B-softwarebedrijf. Kaons interactieve verkoop- en marketingtoepassingen vereenvoudigen complexe product- en oplossingsverhalen op een visueel aantrekkelijke manier, altijd en overal, waardoor potentiële klanten werkelijke klanten worden. De interactieve 3D verkoop- en marketingtoepassingen van het bedrijf transformeren marketingcontent voor producten en oplossingen in een visueel verhaal om de klantbetrokkenheid te verdiepen, de marketingkosten te verminderen en de verkoopcyclus te versnellen. Of het nu virtueel of in persoon is, meer dan 5.000 interactieve toepassingen van Kaon worden wereldwijd gebruikt door toonaangevend wereldwijde B2B-bedrijven in sectoren zoals biowetenschappen, productie en technologie. Ga voor meer informatie over Kaon naar www.kaon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2868185-1&h=477426764&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868185-1%26h%3D3443121985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2809890-1%2526h%253D398449706%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.exhibitoronline.com%25252Fadtrack.asp%25253Fpage%25253Dwww.kaon.com%252526sc%25253Dnewsitem%2526a%253Dwww.kaon.com%26a%3Dwww.kaon.com&a=www.kaon.com].



Over FÖRCH

Theo Förch GmbH & Co. KG, opgericht in 1963, is een van de toonaangevende bedrijven voor directe verkoop op het gebied van werkplaats-, installatie- en bevestigingsproducten voor handel en industriële bedrijven. Hun assortiment omvat verbruiksartikelen, gereedschap, werkplaatschemicaliën, essentiële werkplaatsproducten, diamantuitrusting, bouwchemicaliën, bevestigingsmiddelen, buisisolatie, dakventilatie en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar www.foerch.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2868185-1&h=543248188&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868185-1%26h%3D2105238820%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.foerch.com%252F%26a%3Dwww.foerch.com&a=www.foerch.com].



