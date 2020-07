Cellebrite voegt oplossing op het gebied van cryptogeld- en blockchainonderzoek toe aan het toonaangevende platform voor digitale inlichtingen

De Crypto Tracer-oplossing van Cellebrite biedt onderzoekers ongeëvenaarde zichtbaarheid inzake cryptogeldverplaatsingen



TYSONS CORNER, Virginia, 28 juli 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=2295722472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D2918654573%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite], de wereldleider op het gebied van digitale inlichtingen (DI, Digital Intelligence) oplossingen voor openbare en private sectoren, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Cellebrite Crypto Tracer, een nieuwe uitgebreide onderzoeksoplossing op het gebied van cryptogeld ontworpen om onderzoeken met betrekking tot blockchaintechnologie en cryptogeld te versnellen. De door CipherTrace [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=469898900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D3375799927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fciphertrace.com%252F%26a%3DCipherTrace&a=CipherTrace] aangedreven oplossing beschikt over krachtige en gebruiksvriendelijke tools, onderzoeksdiensten en trainingsprogramma's die zijn ontworpen voor onderzoekers, analisten en niet-technische agenten. De oplossing stelt teams in staat om wettelijk bewijs te verkrijgen en criminelen op te sporen die Bitcoin en ander cryptogeld gebruiken voor illegale activiteiten, met inbegrip van het witwassen van geld, terrorisme, drug- en mensenhandel, wapenverkoop en ransomware-programma's.



Elk jaar is Bitcoin betrokken bij naar schatting USD 76 miljard [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=2811178754&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D973602578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Facademic.oup.com%252Frfs%252Farticle%252F32%252F5%252F1798%252F5427781%2523133641257%26a%3D%252476%2Bbillion&a=USD+76+miljard] aan illegale activiteiten. Bijna honderd procent van de darknet-markttransacties, waaronder de verkoop van ransomware, illegale drugs en phishing-kits, heeft betrekking op cryptogeld, voor een groot deel vanwege hun gemak om online en over de grenzen heen te handelen. Het gebruik van cryptogeld onder criminelen kan zijn bevorderd door de anonimiteit die ermee wordt geassocieerd. De transacties worden geregistreerd op de blockchain, wat een openbaar grootboek is, waardoor iedereen de transacties kan zien maar niet de identiteiten van degenen die genoemde transacties uitvoeren.



Crypto Tracer-oplossing van Cellebrite:



De Crypto Tracer-oplossing van Cellebrite is ontworpen om illegale transacties te onthullen waarbij wordt gebruikgemaakt van cryptogeld en stelt onderzoekers in staat om miljoenen open source en private referenties, misleidingsgegevens en menselijke intelligentie samen te voegen en te beheren, wat resulteert in een dataset van meer dan 522 miljoen toerekenbare punten. Deze gegevenspunten bieden onderzoekers volledige zichtbaarheid inzake de levensduur van cryptogeldtransacties, met inbegrip van waar het geld vandaan kwam en waar het naartoe ging, in zowel portefeuilles als beurzen. Het grafisch in kaart brengen en de kleurgecodeerde bedreigingsniveaus van transacties verbeteren de visualisatie en het begrip van de activiteiten en versnellen de mogelijkheden van onderzoekers om primaire en bijbehorende criminele activiteiten en de daders ervan te lokaliseren.



Aangedreven door CipherTrace Inspector, de meest uitgebreide intelligence tool voor cryptogeld in de wereld, biedt de Crypto Tracer-oplossing van Cellebrite onderzoekers de mogelijkheid om:





-- Een blockchain-zoekmachine te gebruiken: Voer eenvoudig een

cryptogeldadres of -transactie-ID in een intuïtieve zoekbalk in die

lange adressen automatisch aanvult.

-- Risicoscoring uit te voeren: Profileer honderden wereldwijde beurzen,

geldautomaten, mixers, witwassystemen, gokdiensten en bekende criminele

adressen en wijs risiconiveaus toe aan transacties.

-- Een diepgaande analyse van potentiële risico's te tonen:

Niet-technische gebruikers kunnen transactiestromen visualiseren om

virtuele geldsporen te volgen zonder een cryptogeld- of blockchainexpert

te worden.

-- Hoogwaardige geavanceerde attributie te demonstreren:

Top-entiteittypologieën en methoden voor het verzamelen van attributies

zijn gemakkelijk herkenbaar binnen Inspector.

-- Een enorme transactiedatabase te benutten: Hiermee kunnen gebruikers

interacties begrijpen met een krachtige grafiek die de geldstroom in de

loop van de tijd en doorheen het blockchain-ecosysteem traceert.

-- Met geïntegreerd casemanagement te werken: Biedt onderzoekers een

handige manier om onderzoek op te slaan, zoekopdrachten opnieuw af te

spelen, onderzoeksrapporten te exporteren en samen te werken met anderen

die betrokken zijn bij het onderzoek.

Voorts is het volgende opgenomen in de Crypto Tracer van Cellebrite:





-- Onderzoeksdiensten op het gebied van cryptogeld: Het Advanced Services

(CAS) team van Cellebrite voert strafrechtelijke en burgerrechtelijke

fraudeonderzoeken inzake cryptogeld uit voor wetshandhavingsentiteiten

en bedrijven. Door Cellebrite gecertificeerde forensische deskundigen

gebruiken geavanceerde technieken om financiële cybercriminaliteit en

fraudeprogramma's te ontmaskeren door cryptogeldartefacten te analyseren

en onderzoeksteams gedetailleerde documentatie en inzichten te bieden

via rapporten van analisten.



-- Training op het gebied van cryptogeldonderzoek: Een 3-daagse cursus in

goede praktijken op het gebied van cryptogeldonderzoekstechnieken. In de

cursus leren onderzoekers hoe CipherTrace Inspector te gebruiken om

bewijs te verkrijgen en te analyseren over personen die misdaden plegen

met behulp van cryptogeld.

"Het wordt al lang aangenomen dat blockchain- en cryptogeldtransacties niet traceerbaar en onbekend blijven," aldus Leeor Ben-Peretz, directeur strategie bij Cellebrite. "Dit is een misvatting. In feite is de essentie van blockchain om op een onuitwisbare manier elke stap van elke transactie bij te houden. Wij stellen onderzoeksteams in staat om deze informatie te extraheren en de kracht van digitale inlichtingen te gebruiken om hen te helpen bij het interpreteren van de gegevens die nodig zijn om illegale blockchainactiviteiten te identificeren en gemeenschappen veilig te houden."



"Wij zijn verheugd om onze allerbeste cryptogeldopsporing- en blockchainanalysemogelijkheden aan te bieden om de diensten van Cellebrite betreffende Digital Intelligence, training en onderzoeksdiensten te verbeteren," aldus Stephen Ryan, operationeel directeur van CipherTrace. "Nu criminelen steeds meer gebruik maken van cryptogeld in hun illegale activiteiten, zal ons partnerschap met Cellebrite uiterst belangrijk zijn om van de digitale wereld een veiligere plek te maken."



Ga voor meer informatie over de Cellebrite Crypto Tracer naar https://www.cellebrite.com/en/crypto-tracer/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=2965893802&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D3615920834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fcrypto-tracer%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fcrypto-tracer%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2Fen%2Fcrypto-tracer%2F].



Over Cellebrite

Cellebrite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=2295722472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D2918654573%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite] is de wereldwijde leider op het gebied van digitale inlichtingen-oplossingen voor wetshandhavings-, overheids- en zakelijke organisaties. Cellebrite biedt een uitgebreide reeks innovatieve softwareoplossingen, analytische tools en training die zijn ontworpen om digitale onderzoeken te versnellen en de groeiende complexiteit van het omgaan met criminaliteit en beveiligingsproblemen in het digitale tijdperk aan te pakken. Cellebrite geniet het vertrouwen van duizenden toonaangevende agentschappen en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt de gezamenlijke missie van het creëren van een veiligere wereld te vervullen. Voor meer informatie, bezoek ons op www.cellebrite.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=1624074218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D3943761306%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252F%26a%3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com]



Over CipherTrace

CipherTrace [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=469898900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D3375799927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fciphertrace.com%252F%26a%3DCipherTrace&a=CipherTrace], het toonaangevende inlichtingenbedrijf op het gebied van cryptogeld, beschermt financiële instellingen tegen cryptowitwasrisico's en helpt de crypto-economie te laten groeien door ervoor te zorgen dat overheden vertrouwen hebben in virtuele activa en door ze veilig te maken voor massale aanname. CipherTrace levert 's werelds meest uitgebreide cryptogeldinlichtingen om het witwassen van geld te detecteren, informatie te bieden voor wetshandhavingsonderzoeken en regelgevend toezicht mogelijk te maken. De oprichters van CipherTrace zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van consumenten, terwijl ze bescherming bieden tegen illegale financiën. De diepgaande expertise op het gebied van cyberbeveiliging, eCrime, betalingen, bankieren, versleuteling en virtuele valuta's vormt de basis voor het commerciële aanbod van CipherTrace. Ga voor meer informatie naar www.CipherTrace.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866408-1&h=804051083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866408-1%26h%3D1239828457%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcts.businesswire.com%252Fct%252FCT%253Fid%253Dsmartlink%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.CipherTrace.com%2526esheet%253D52172122%2526newsitemid%253D20200211005769%2526lan%253Den-US%2526anchor%253Dwww.CipherTrace.com%2526index%253D3%2526md5%253Da523120e3c6706e4fce3360af9899131%26a%3Dwww.CipherTrace.com&a=www.CipherTrace.com] of volg ons op Twitter @CipherTrace.



