ZTE wint Beste Mobiele Diensten voor Verbonden Wonen tijdens het Asia Award door zijn ATG Air Breedband Oplossing

SHENZHEN, China, 28 juni 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een leidende provider in telecommunicatie-, bedrijfs-, en consumententechnologie oplossingen voor het mobiele internet, heeft vandaag aangekondigd dat ZTE de Beste Mobiele Diensten voor Verbonden Wonen heeft gewonnen tijdens het Asia Award op het Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2019, door zijn Air to Ground (ATG) Air Broadband Oplossing.



ZTE's Air to Ground (ATG) maakt gebruik van de volwassen landelijke mobiele communicatie technologie om een driedimensionaal ground-to-air breedband dekkingsnetwerk op te zetten, wat on-board entertainment, on-board office, aangepaste diensten en extensieve industriële toepassingsdiensten levert. De ATG oplossingen van ZTE ondersteunen een ultrasnelle snelheid van 1200 km/uur met een dekkingsradius van 300km, zodat gebruikers van stabiele en hogesnelheid ervaringen door het luchtruim kunnen genieten.



ZTE is sinds 2009 in het gebied van ATG binnengestapt. Door zijn accumulatie van landelijke communicatietechnologieën, heeft ZTE een serie knelpunten kunnen overwinnen, zoals toepassingen in speciale scenario's, speciale zonedekking en landelijke netwerkinterferentie.



ZTE heeft al sinds jaren de leiding op het gebied van ATG. In 2009 heeft ZTE het eerste 3G ATG netwerk ontwikkeld. In 2014 had ZTE de leiding tijdens de eerste LTE ATG proeftest in de industrie met Air China, en opende twee commerciële luchtwegen. In 2017 is met succes het eerste vliegtuig geëquipeerd met algemene 4G air-to-ground golflengte gelanceerd. Nu richt ZTE zich volledig op het ontwikkelen en onderzoeken van een 5G ATG oplossing, om in de lucht een 5G ervaring te kunnen leveren.



