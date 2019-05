BDAMEX wil één van de eerste gereguleerde crypto-activabeurzen ter wereld worden in de VAE

In de VAE gevestigde crypto-activabeurs, BDAMEX, bouwt één van de eerste zeer sterk gereguleerde beurzen in de wereld, gericht op een institutioneel klantenbestand.



NEW YORK en ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten, 28 mei 2019 /PRNewswire/ -- BDAMEX is verheugd aan te kondigen dat zij een principiële goedkeuring (IPA, in principle approval) hebben gekregen voor een crypto-activabeurs. De licentie is eerder dit jaar toegekend door de autoriteit voor regelgeving inzake financiële diensten (FSRA, Financial Services Regulatory Authority) van Abu Dhabi Global Market (ADGM).



Overeenkomstig de door de FSRA bepaalde regelgevende kaders zal BDAMEX een volledig uitwisselingplatform bieden met een degelijk gereguleerd bestuur, toezicht en transparantie wat betreft de crypto-activa activiteiten, wat totnogtoe afwezig was op de markt.



Gezien de groeiende vraag naar institutionele investeringen in crypto-activa zal de gereguleerde beurs van BDAMEX voldoen aan de behoeften van het klantenbestand dat met crypto-activa werkt.



In samenspraak met leidinggevende financiële instellingen, marktmakers, beurzen en technologiepartners van wereldklasse verwacht BDAMEX om een gereguleerde crypto-activabeurs te bouwen, gericht op een institutioneel klantenbestand, vóór eind 2019.



Richard Schaeffer, voormalig voorzitter van de beurs New York Mercantile Exchange (NYMEX) die verantwoordelijk was voor de omvorming van NYMEX tot een elektronisch handelsplatform en een waardevermeerdering tot meer dan 13 miljard USD, als een speerpunt van één van de meest succesvolle IPO's (beursgangen) ooit, is toegetreden als voorzitter van BDAMEX.



Schaeffer is ervan overtuigd dat "het team van BDAMEX een gereguleerde beurs van wereldklasse aan het opbouwen is die aan institutionele handelaren, vermogende particulieren en kleine beleggers een veilig platform biedt om in crypto-activa te handelen."



Het is een eer voor BDAMEX om te blijven bouwen aan het visionaire leiderschap van de stamvader van de VAE, wijlen de sjeik Zayed Bin Sultan Al Nahyan die de succespijlers van de Verenigde Arabische Emiraten bouwde.



