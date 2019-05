GrillEye® Pro Plus: we hebben de regels veranderd, wederom met Cloud-connectiviteit

ATHENE, 28 mei 2019 /PRNewswire/ -- Na een jaar van voortdurende verbeteringen, presenteert G&C officieel de GrillEye® PRO Plus als de thermometer voor het verbeteren van de grill- en kookwereld. de De PRO Plus is geïnspireerd en gemaakt door en voor grilliefhebbers en voldoet op een professionele, maar toch eenvoudige manier, aan de behoeften van zelfs de meest veeleisende griller.



Naast Bluetooth & Wi-Fi beschikt de GrillEye PRO Plus over cloud-connectiviteit, zodat u uw roker, grill of oven te allen tijde en op afstand kunt controleren. Het is volledig geproduceerd in Europa en gebruikt een combinatie van hardware en software op een technologieplatform waarvoor een octrooi is aangevraagd. Het platform maakt een reeks uitbreidende functies mogelijk maar heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de gebruikerservaring.



Naadloze gebruikerservaring



GrillEye® PRO Plus vereenvoudigt de verbinding met uw smart-apparaat en laat u weten wanneer de temperatuur van het voedsel het gewenste niveau heeft bereikt. GrillEye® PRO Plus maakt hiervoor gebruik van de intuïtieve GrillEye® PRO-app die beschikbaar is voor iOS, Apple Watch en Android. De app ondersteunt vooraf ingestelde instellingen die aangepast kunnen worden, geavanceerde grafische afbeeldingen, voorspellende voltooiingsalgoritmen en meer, allemaal gericht op het leveren van een perfecte grill, afgestemd op uw smaakvoorkeur.



Baanbrekende functies





-- Cloud-monitoringControleer, van buiten uw thuisnetwerk, wat de

temperatuur van uw eten is, zonder beperkt te worden door

bereikbeperkingen. De hybride draadloze verbinding (in afwachting van

octrooi) maakt zowel monitoring op afstand als ter plekke mogelijk,

wanneer een Wi-Fi®-netwerk niet beschikbaar is. GrillEye® PRO Plus

schakelt automatisch tussen de beschikbare verbindingen om continuïteit

en optimaal energiebeheer te realiseren.

-- Adaptief weergavesysteem (A.D.S. - in afwachting van octrooi)GrillEye®

PRO Plus is uitgerust met een 2.7" actief matrixscherm dat informatie

toont die dynamisch op uw gebruik aangepast wordt en die zelfs in direct

zonlicht leesbaar is.

-- Goedgekeurd door de FDA, 2-in-1 temperatuursondesGrillEye® PRO Plus

beschikt over 2 sondes, gemaakt van roestvrij staal en aluminium van een

kosmische kwaliteit, om de zware omstandigheden van het grillen te

kunnen doorstaan. Het bevat ook 2 hoogwaardige roestvrijstalen clips om

de omgevingstemperatuur te kunnen controleren.

-- 8 sondepoorten Met de GrillEye® PRO Plus kunt u de temperatuur van

maximaal 8 verschillende sondes gelijktijdig controleren.

Karakteristiek ontwerp



Het ontwerp van de GrillEye® PRO Plus ontstond door het fuseren van ergonomie en hedendaagse esthetiek. Het innovatieve resultaat is een karakteristiek ontwerp dat zorgt voor perfectie tijdens het grillen en koken, en dat stijlvol verpakt is.



Algemene informatie





-- Beschikbaarheid en prijzen GrillEye® PRO Plus is verkrijgbaar bij een

divers aantal detailhandelaren:

https://grilleye.com/wheretobuy/index.html

[https://grilleye.com/wheretobuy/index.html]Adviesprijs: USD 99,90 of

EUR 99,90

Adviesprijs: USD 99,90 of EUR 99,90

[https://grilleye.com/media/]





