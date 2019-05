Guidepoint breidt aanwezigheid uit naar het Midden-Oosten en opent kantoor in Dubai

NEW YORK, 28 mei 2019 /PRNewswire/ -- Guidepoint [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2477787-1&h=210009956&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2477787-1%26h%3D2074541022%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guidepoint.com%252F%26a%3DGuidepoint&a=Guidepoint], een toonaangevend netwerk van experts dat in New York gevestigd is, heeft zijn internationale voetafdruk uitgebreid naar een gloednieuwe markt in het Midden-Oosten door een aanwezigheid in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, te vestigen. Een kantoor dat het hele service-aanbod biedt is aldaar geopend om het bedrijf beter in staat te stellen om tegemoet te komen aan het snelgroeiende klantenbestand in het Midden-Oosten en Afrika.



Guidepoints nieuwe kantoor bevindt zich in het Dubai International Financial Centre (DIFC), in het hart van Dubai's financiële district, en zal senior projectmanagers, ervaren onderzoekers, en bedrijfsontwikkelaars huisvesten.



Albert Sebag, Guidepoints CEO, zei: "Dubai was de logische volgende stap voor ons in onze voortdurende wereldwijde expansie. In de afgelopen paar jaar hebben we een succesvolle internationale groei doorgemaakt door nieuwe kantoren te openen in Seoel, Düsseldorf, en Tokio; en door te verhuizen naar groter panden in San Francisco en Boston zodat we tegemoet konden te komen aan onze snelgroeiende teams."



Bilal Sabouni, Directeur, Afdelingshoofd Midden-Oosten, zei: "Ons nieuwe kantoor stelt ons in staat om ons 24/7-servicemodel verder te versterken, vooral voor klanten in het Midden-Oosten en met een werkweek van zondag tot donderdag. Met lokale ondersteuningsteams zullen we onze responstijd kunnen verbeteren en hoogwaardige superieure service kunnen leveren."



Guidepoint, een toonaangevend netwerk van experts, brengt klanten in contact met gescreende vakdeskundigen --Adviseurs--uit hun wereldwijde professionele netwerk. De klanten van Guidepoint maken gebruik van de inzichten en perspectieven die door deze Adviseurs gedeeld worden zodat zij op de hoogte blijven en betere zakelijke beslissingen kunnen nemen. Hun dienstverlening bestaat onder andere uit telefonisch overleg, enquêtes, evenementen en bedrijfseigen producten voor gegevensinzichten, alsmede het helpen van professionals om een diepgaand inzicht te krijgen in bepaalde onderwerpen alvorens zij overgaan tot het maken van strategische of investeringsbeslissingen. Guidepoints lijst met multinationale klanten omvat 9 van de top 10 adviesbureaus en enkele van de grootste hedgefondsen, private equity-bedrijven en openbare Fortune-bedrijven. Het toonaangevende nalevingsplatform van Guidepoint, dat onder toezicht staat van Guidepoints bedrijfsjurist, een voormalige SEC-handhavingsadvocaat, ondersteunt passende interacties tussen de klant en de adviseurs door de toepassing van Guidepoints eigen beleidsregels en procedures evenals de klantspecifieke beleidsmaatregelen die het bedrijf implementeert op verzoek van de klant. Guidepoint is niet geregistreerd als beleggingsadviseur en kan niet handelen als beleggingsadviseur noch kan het beleggingsadvies geven.



CONTACT: klanten en geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Guidepoint door een e-mail te sturen naar dubai@guidepoint.com, of te bellen met +971 4 315 0600. Guidepoint is ook bereikbaar via www.guidepoint.com.



