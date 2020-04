Michter's brengt 10 jaar oude bourbon op de markt

LOUISVILLE, Kentucky, 28 april 2020 /PRNewswire/ -- In mei 2020 brengt Michter's de 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon op de markt. De sterktegraad is 94,4 en de voorgestelde verkoopprijs in de Verenigde Staten bedraagt $ 130.



Michter's heeft een lange traditie op het gebied van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Met elk beperkt aanbod van een product dat is gerijpt tot precies het exacte moment bestaat de veelgeprezen portefeuille van Michter's uit bourbon, roggewhisky, sour mash-whisky en Amerikaanse whisky [x-apple-data-detectors://0/]. Jim Murray's Whisky Bible 2020 Edition riep Michter's 20 Year Bourbon uit tot "Best Bourbon, 16 tot 20 jaar". In januari 2020 werd Michter's voor de twee opeenvolgende keer uitgeroepen tot het #1 topmerk van Amerikaanse whisky door Drinks International in zijn jaarlijks merkenrapport.



Naast de distilleerderij van Michter's in Fort Nelson, heeft het bedrijf de Shively-distilleerderij van Michter's in Louisville evenals een boerderij van 59 hectare en activiteiten in Springfield, Kentucky. Voor meer informatie kunt u terecht op www.michters.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787911-1&h=2950277394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443958-1%26h%3D705957631%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.michters.com%252F%26a%3Dwww.michters.com&a=www.michters.com] en volg ons op Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787911-1&h=2308450123&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443958-1%26h%3D4260547477%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787911-1&h=2320995600&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443958-1%26h%3D739425348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook] en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787911-1&h=455486472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443958-1%26h%3D1538864099%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter].



