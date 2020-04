Tijdens Global Payroll Week worden professionals in de salarisadministratie over de hele wereld in het zonnetje gezet voor de nauwkeurige en tijd

WASHINGTON, 28 april 2020 /PRNewswire/ -- Het Global Payroll Management Institute [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=2754734287&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D168198778%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fgpminstitute.com%252Fabout%26a%3DGlobal%2BPayroll%2BManagement%2BInstitute&a=Global+Payroll+Management+Institute] (GPMI) organiseert van 27 april tot 1 mei de derde jaarlijkse Global Payroll Week [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=1129686355&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D1813985360%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgpminstitute.com%252Feducation-events%252Fglobal-payroll-week%26a%3DGlobal%2BPayroll%2BWeek&a=Global+Payroll+Week] (GPW). In deze week worden professionals in de salarisadministratie in het zonnetje gezet voor hun inspanningen die ervoor zorgen dat werknemers over de hele wereld elke keer nauwkeurig en op tijd toegang hebben tot hun salaris.



"Nu meer dan ooit willen we de geweldige professionals in de salarisadministratie toejuichen die onvermoeibaar werken om ervoor te zorgen dat werknemers over de hele wereld hun salaris ontvangen", zegt Dan Maddux, president van het Global Payroll Management Institute.



GPW zorgt voor veel interessante evenementen en educatieve tools. Wereldwijde professionals in de salarisadministratie kunnen twee gratis webinars bijwonen en zich registreren om dagelijks e-mails te ontvangen met speciaal geselecteerde educatieve informatie over onderwerpen die belangrijk zijn voor de naleving van salarisbetaling. Exclusieve nieuwe digitale inhoud, waaronder een whitepaper, eBook en resultaten van GPMI's jaarlijkse GPW "Getting the World Paid" -enquête zullen ook worden vrijgegeven en tijdens de evenementenweek aan het publiek beschikbaar worden gesteld.



Op de laatste dag van GPW zal GPMI ook de langverwachte ontvanger van de inaugurele Global Payroll Titan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=3736052238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D2734276533%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgpminstitute.com%252Feducation-events%252Fglobal-payroll-week%252Fglobal-payroll-titan%26a%3DGlobal%2BPayroll%2BTitan&a=Global+Payroll+Titan]-prijs aankondigen. De prijs zet professionals in de salarisadministratie in het zonnetje voor de verwerking van de salarissen in meerdere landen.



Global Payroll Week [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=1129686355&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D1813985360%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgpminstitute.com%252Feducation-events%252Fglobal-payroll-week%26a%3DGlobal%2BPayroll%2BWeek&a=Global+Payroll+Week] heeft als doel de zichtbaarheid van de wereldwijde salarisadministratiebranche te vergroten en het vaardigheidsniveau van de wereldwijde professionals in de salarisadministratie te verhogen door middel van opleiding, training en netwerkmogelijkheden. Het is mogelijk gemaakt met steun van officiële sponsors: ADP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=1360618590&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D553578746%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adp.com%252F%26a%3DADP&a=ADP], Immedis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=3962008545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D1666382548%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fimmedis.com%252F%26a%3DImmedis&a=Immedis], Neeyamo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=1138990211&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D1655508159%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neeyamo.com%252F%26a%3DNeeyamo&a=Neeyamo] en Workday [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=4010107771&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D1103826491%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workday.com%252F%26a%3DWorkday&a=Workday].



Ga voor meer informatie over de Global Payroll Week, de sponsors en de verschillende evenementen die iedere dag plaatsvinden naar www.gpminstitute.com. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=1297836879&u=http%3A%2F%2Fwww.gpminstitute.com.%2F&a=www.gpminstitute.com.]



Het Global Payroll Management Institute is een toonaangevende internationale gemeenschap van leidinggevenden, managers, praktijkmensen, onderzoekers en technologie-experts op het gebied van de salarisadministratie. Bezoek GPMI online op www.gpminstitute.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2787458-1&h=2030740532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787458-1%26h%3D2602030922%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gpminstitute.com%252F%26a%3Dwww.gpminstitute.com&a=www.gpminstitute.com].



