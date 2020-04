met de aankoop van RAMM Software betreedt thinkproject de markt van Enterprise Asset Management

MÜNCHEN en AUCKLAND, Nieuw-Zeeland, 28 april 2020 /PRNewswire/ -- thinkproject, Europa's toonaangevende SaaS-leverancier op het gebied van constructie en engineering, heeft het bedrijf RAMM Software 100% overgenomen. De overname van deze gevestigde SaaS-speler in asset management en operations in de regio Australië en Nieuw-Zeeland, stelt thinkproject in staat om haar klanten actief in infrastructuur nog beter te bedienen. Ook biedt het kansen om het portfolio aan softwareoplossingen van de groep verder uit te breiden naar de gehele Asia Pacific-regio.



RAMM Software is In 1991 opgericht in Auckland met daarnaast een kantoor in Sydney en heeft een leidende positie als aanbieder van cloud software-oplossingen voor asset-, work- en field-management voor lokale en nationale overheden, consultants en aannemers in Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji. De open en flexibele architectuur van het RAMM-pakket maakt uitbreiding van de huidige speerpunten infrastructuur en onderhoud naar daaraan gerelateerde werkzaamheden op korte termijn mogelijk. RAMM heeft een indrukwekkende klantenlijst in de Asia Pacific, waaronder het staatsbedrijf dat het gehele autowegennet van Nieuw-Zeeland beheert, NZ Transport Agency, alle Nieuw-Zeelandse lokale overheden inclusief alle toeleveranciers van wegenonderhoud, ruim 120 Australische lokale overheden evenals Fiji Road Authority, beheerder van het wegennet van Fiji.



Met deze overname versnelt thinkproject zijn internationale expansie en komt de teller op meer dan 50 landen wereldwijd waar de organisatie actief is. Na de opening van een kantoor in Hong Kong in 2018, is de overname van RAMM Software een krachtige toevoeging van de groeiende aanwezigheid van thinkproject in de Asia Pacific. Strategisch gezien betekent dit voor thinkproject de volgende stap van het realiseren van haar visie om wereldleider te worden op het gebied van construction intelligence met als doel, haar klanten te faciliteren bij het behalen van beteren bedrijfsresultaten.



Gareth Burton, CEO van thinkproject, vertelt: "We zijn zeer verheugd dat we de asset management producten mogen toevoegen aan ons platform met oplossingen voor de bebouwde omgeving. Dit versterkt onze belofte richting onze klanten dat we ze kunnen bedienen van ontwerp tot en met onderhoud oftewel 'Design in our platform, Build in our platform, and Operate in our platform'. Ook zullen de 40 medewerkers van RAMM nog meer kennis van zowel dit vakgebied als van het platform overdragen aan de andere teams werkzaam binnen thinkproject."



Graeme Norman, General Manager van RAMM Software, zal zijn rol in het bedrijf voortzetten als Regional Manager thinkproject voor Australië en Nieuw-Zeeland. Over de overname zegt de heer Norman: "Onderdeel worden van het vooruitstrevende thinkproject is voor ons een spannende tijd, aangezien het ons Australisch-Aziatische team in staat stelt de RAMM-software suite te blijven ontwikkelen en tegelijkertijd gebruik te maken van het thinkproject platform van geïntegreerde SaaS oplossingen waarmee nog beter aan de huidige en toekomstige klantbehoeften kan worden voldaan."



Over thinkproject: thinkproject, gevestigd in München, Duitsland, is wereldwijd de grootste speler op het gebied van 'construction intelligence'. Het zet mensen en informatie in voor het ontwikkelen van digitale technologieën die bijdragen aan betere resultaten voor de industrie. Een toonaangevend leverancier van SaaS-oplossingen voor de bouw en techniek, met ruim 400 medewerkers, 2.500 cliënten, 150.000 gebruikers in meer dan 50 landen. www.thinkproject.com [http://www.thinkproject.com/].



Over RAMM Software: RAMM, gevestigd in Auckland, Nieuw-Zeeland, is een softwarebedrijf gespecialiseerd in asset-, work- en field-management voor lokale en nationale overheden, consultants en aannemers in Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji. www.RAMM.com [https://www.ramm.com/].



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1160499/thinkproject_Logo.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1160497/Gareth_Burton.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1160498/Greame_Norman.jpg



