Maximaal zes mensen in een vakantiewoning reden voor annuleren

Vakantiewoningaanbieders en consumenten in een spagaat na nieuwe coronamaatregelen



Deze week kwam de Rijksoverheid met nieuwe coronamaatregelen. Het advies is om met niet meer dan zes personen in één huis te zitten. Dat geldt ook voor vakantiewoningen. Voucherplatform Checkkie.nl ziet dat aanbieders van vakantiewoningen en huurders hierdoor in een spagaat komen.Het is namelijk niet verboden om met meer personen een vakantiehuis te huren. Kosteloos annuleren lukt daarom niet.



Een advies is geen wet



Zolang de maximaal-zes-personen-maatregel niet is vastgelegd in een noodverordening, blijft het een advies. “Alleen als het advies opgenomen wordt in een noodverordening kan er gehandhaafd worden. Gebeurt dat niet, dan blijft het wettelijk toegestaan om met meer dan zes personen in een huisje te zitten”, aldus Remco Kuilman van Checkkie.nl. Een huisje annuleren vanwege het advies van de overheid, wordt door veel vakantiewoningaanbieders gezien als vrijwillig annuleren. De kosten hiervoor worden daarvoor dan ook in rekening gebracht bij de huurder, zo merkt Checkkie.nl aan het aantal meldingen op het voucherplatform.



Bernd Everts; ‘’ Wij hebben met tien vrienden via Belvilla voor 4 september een villa geboekt in Winterswijk. Het liefst annuleren wij nu vanwege het advies van de overheid, maar dit kost € 1300,- terwijl het totale huurbedrag € 1600,- bedraagt. Wij snappen dat Belvilla niet kosteloos willen annuleren, maar bijvoorbeeld gratis omboeken zou al een goede optie zijn.‘’



Voucher als oplossing



Checkkie.nl geeft als advies om hier samen uit te komen. ‘Juist in deze gevallen zou een voucher een goede optie zijn. Hier zijn alle partijen bij gebaat, zo heeft de verhuurder zekerheid dat in de toekomst het huis wordt verhuurd en kan de consument het advies opvolgen van de overheid.’ Als de huurder en verhuurder nu overeenkomen dat een voucher een goede oplossing is, is er geen verplichting voor de verhuurder om deze op een later moment terug te betalen.